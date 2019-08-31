中職／對李振昌挑戰完全打擊！高國麟：三壘安打機率0

▲高國麟。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將高國麟30日先發面對中信兄弟赫猛，3打數敲出3安打，且只差三壘安打就完成完全打擊。9局下富邦只要有人上壘，第7棒的高國麟就能獲得第4次打擊機會，可惜富邦打線遭到兄弟守護神李振昌封鎖，3名打者沒有辦法上壘，高國麟無緣挑戰紀錄。

面對赫猛，富邦全隊只敲出6支安打，高國麟個人就貢獻3支，連赫猛都表示，高國麟是名難解決的打者。高國麟說：「他的球也很難打啊！直球、變化球都很犀利，很像道恩斯，滑球很難打。昨天應該是他剛來，對台灣打者還不習慣。」高國麟昨役在2局下1出局後開轟，他表示，那是自己剛好掌握到對方失投球。

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▲李振昌。（圖／記者張克銘攝）



高國麟該場比賽前3打席分別敲出全壘打、二壘安打、一壘安打，只差三壘安打就能完成完全打擊。可惜他沒有獲得第4次打擊機會，他笑說：「即使有辦法打第4次，打出三壘安打的機率也是0。」

高國麟完全沒有意識到自己有挑戰完全打擊機會，他說：「我們還落後，當下只想要上壘，讓隊友送我回來。」但即使有辦法打，他也覺得自己沒辦法敲三壘安打，他說：「一碗泡麵都泡不完就投完1局的李振昌耶！」

談到兄弟守護神李振昌，高國麟說：「他的引誘性、速度、準度都很好，即使是左打也很難打出去。出手的角度是打者會想進攻的，但進到本壘時下去的角度又是讓打者難以攻擊，只能等他失投，但他失投機會又不高。」