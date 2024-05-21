本壘攻防戰季中修正　劉家豪：春訓練好的要改很難

▲悍將捕手戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

中職20日召開季中總教練會議，針對本壘攻防戰作出修正，取消相關但書，富邦悍將總教練陳金鋒認為還是要以接球為準，捕手教練劉家豪認為，因應這些規定而在季中做改變有難度。

聯盟開會決議回歸波西條款本意，取消相關但書，「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑。若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將會議中派出教練丘昌榮出席，總教練陳金鋒已經收到相關訊息，針對本壘攻防戰修正，他認為，「捕手還是要以接球為主，離開位置也不是故意的，所以沒什麼太大不同。 如果是故意的話當然不行，若是因為球的位置而改變身體方向，就要看如何判定。」

捕手教練劉家豪則認為，「沒有改變太大，告訴捕手的是，規則再怎麼改，還是要把球接好，若因為規則而去閃球，傷害會更大。」中職在本壘攻防戰的相關規則修正過多次，這次則是在季中做出改變，劉家豪表示，春訓已經練好的，馬上就要改變很難。

根據規定，沒接到球就不能站在路徑上，劉家豪說，「球傳回來的時候，捕手一定是先看球的位置，不太可能一隻眼睛看球、一隻眼睛看跑者，瞬間的事也很難判斷。」理解聯盟和球隊的重點都是保護球員為優先，才會設置條款，規則修正後只能因應配合，捕手相關動作牽連到習慣性等，都是在春訓就開始訓練，一時要改變沒有那麼簡單。