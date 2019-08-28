中職／兄弟搞定8新人合約　花的簽約金比桃猿還少

▲曾頌恩。（圖／本報資料照）



記者王真魚／綜合報導

831新秀簽約大限倒數3天，中信兄弟與3輪台東大學外野手曾頌恩和第6輪文化大學投手劉劭威達成共識，確定與全數新人談妥合約，選秀簽約連同激勵獎金，總額共2280萬，純算簽約金的話，僅花1620萬，比Lamigo桃猿還少。

兄弟今年度季中選秀一共選入8名年輕小將，先前已與岳政華、魏碩成、張聖豪、黃弘毅及邱志恆簽約，球團今日宣佈與全數新人簽約完成，曾頌恩、劉邵威及林瑞鈞將披上黃衫。

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野手曾頌恩簽約金270萬，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，合約長度2.5年，另有激勵獎金100萬元。投手劉劭威70萬簽約金，一軍月薪10萬、二軍月薪7.5萬，另有激勵獎金100萬元。

林瑞鈞出生於宜蘭，18 歲，來自西苑中學，獲中信兄弟第七指名選入，30萬簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約長度2.5年，另有激勵獎金100萬元。

曾頌恩、劉劭威將於體檢通過後至屏東二軍基地報到，林瑞鈞投入U18賽事。兄弟球團表示，目前球隊戰績位居聯盟第一，加上8位生力軍順利加盟，期待完整及強化團隊戰力。

兄弟首輪指名岳政華簽約金520萬元、激勵獎金150萬，第2輪魏碩成簽約金380萬元、激勵獎金50萬，第3輪曾頌恩簽約金270萬，激勵獎金100萬元，第4輪張聖豪220萬元、激勵獎金40萬，第5輪黃弘毅簽約金130萬元、激勵獎金40萬元，第6輪劉劭威70萬簽約金、激勵獎金100萬元，第7輪林瑞鈞30萬簽約金，另有激勵獎金100萬元，最後一輪的邱志恆零簽，激勵獎金80萬。

桃猿是率先談妥新人合約的球隊，7位新人在不含激勵獎金之下，簽約金共花了1790萬元，連同激勵獎金計算的話，簽約金總額是2160萬元，兄弟純簽約金共花1620萬，比猿隊還少，但加入激勵獎金合計2280萬。