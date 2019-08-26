U18世界盃／李晨薰久未實戰　27日最終戰先發測狀況

▲U18中華隊「火球男」李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

U18中華隊與美國對抗賽26日第3戰因雨取消，雖然投手調度有所變動，王彥程改為中繼，但27日最終戰仍是由火球男李晨薰先發。由於他才剛結束小馬聯盟帕馬級青棒世界賽，近期感到身體有些疲勞，加上久未登板實戰還在調狀態，因此教練團安排他投最終戰，用意也是觀察他最近調整的結果。

中華隊與美國對抗賽前兩戰，備受外界矚目的李晨薰都沒有登板，他終於將在最後一戰上場先發，他坦言最近狀況確實還在調整，「因為打完小馬青棒後，回來剛好都踫上下雨天，所以都沒有實戰，一直到這幾天來台中才碰上好天氣，才慢慢開始傳接球調整狀況。」

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對於即將先發面對大物雲集的美國隊，李晨薰給自己設下不要失分的目標，前2場都在待在場邊觀察的他，認為美國隊實力比想像要好，尤其是身材條件，他說：「看陳柏毓的速球都沒辦法完全壓制他們，他們也不太會被變化球騙到，所以投球策略就是先搶下好球數，然後交給守備幫忙。」

本屆中華隊陣中堅強，尤其投手群有4名「火球男」，除了李晨薰外，陳柏毓、潘文輝和陳志杰都是球速破150公里的投手。即便擁有一顆火球，但李晨薰自覺仍有很大進步空間，「其實球速150公里對國外選手來說是還好，我看美國投手丟到158公里，覺得自己還太淺了。」