中職／不急於升一軍　魏碩成先到二軍找定位





▲2019春季聯賽遠東科大投手魏碩成。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟21日宣布與第2輪魏碩成、4、5輪張聖豪和黃弘毅以及第8輪邱志恆談妥合約，僅剩3人尚未搞定。魏碩成為遠東科大培養出的首位職棒球員，順利加盟兄弟，他坦言相當開心：「很感謝球團給我這機會，能在第2輪受到青睞，我也很出乎意料。」領隊劉志威表示，魏碩成先到二軍報到，是否有機會成為下半季即戰力，要再觀察。

魏碩成簽約金380萬，二軍月薪8萬、一軍月薪10萬，另有激勵獎金50萬；高中畢業於台南市善化高中，在高中前並不突出，進入遠東科大有明顯進步，入選中華隊參加U23世界盃等國際賽累積經驗，為遠東科大培養出的首位職棒球員，在高中生選秀趨勢中，成為「非名校」大學出身且選秀獲得前順位的正面例子。

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當初決定挑戰職棒，魏碩成透露，加入中華隊增添許多信心：「第一次打中華隊時，有在思考自己是不是有能力，加上教練、家人的鼓勵，決定拚看看。」

加入兄弟之前，魏碩成曾在統一獅擔任餵球投手，這段期間見識到業餘與職棒的落差，也希望自己加入之後，能盡快跟上職棒層級。

對於魏碩成的使用方式與定位，劉志威表示：「還是會讓他先去二軍報到，進牛棚練投、實戰後再看狀況，也不急著讓他上一軍，畢竟他在業餘一直都有在比賽，手臂有些疲勞狀況，讓他休息不是壞事。」