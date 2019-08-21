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中職／林羿豪靠睡眠調整！最狂睡20小時：起來吃飯而已

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▲▼富邦悍將,林羿豪。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將林羿豪。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

富邦悍將林羿豪本季為球隊倚賴牛棚戰力，先前遭遇連3場中繼吞敗，不過18日對戰統一獅拿下本季第16次中繼成功，他直呼狀況已調整回來。談到身手恢復的秘訣，林羿豪強調睡眠的重要，「睡飽一點！我最多一天睡20小時，起來吃飯而已。」

「投手嘛，難免會有撞牆期。」林羿豪透過睡眠讓自己完全放鬆，平常日要求自己至少睡滿8小時，休兵未練球時，最多曾睡到20小時，「對我來說，睡眠是一件很重要的事。」

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除了睡眠之外，林羿豪最近愛上釣魚，「一開始是著別人去，沒想到一釣就上癮。」透過釣魚培養專注力，他認為對投球有一定的幫助。

2014年加入悍將前身義大犀牛，林羿豪單季出賽59場為全聯盟第2高，隔年出賽60場為個人新高紀錄，2年頻繁出賽最終造成手臂過於疲勞，影響到接下來的表現，2017年則傳出手傷，年底進廠維修、動刀清骨刺，去年仍有後遺症，開季出賽2場後又到二軍調整長達4個月，一直到8月才復出，整季僅出賽22場，防禦率4.05。

林羿豪今年有一個好的開始，開季至今36場累計35.2局，防禦率僅2.78，出賽數、投球局數已是個人近4年單季新高，在隊上僅次於陳鴻文，兩人是悍將倚賴的牛棚戰力。

先前中繼連3場吞敗，林羿豪坦言遇到撞牆期，但問題不大，他說：「睡一覺就好了，睡久一點、睡飽一點，現在已經調整回來。」

自認本季狀況為近年最佳，林羿豪指出，主要是心態轉變，「以前想法比較多，想投得邊邊角角，但面臨到主審不喜歡時，很容易讓自己陷入較於不利的狀況，現在不會再去想，上場就是勇於對決，讓對方早點打出去，交給守備。」

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