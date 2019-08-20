SBL／國體大王柏智投入選秀　桑茂森：對抗性最大優勢

▲國體大禁區坦克王柏智報名此次SBL新人選秀。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

上季UBA賽事因腳傷長期缺陣，國體大禁區「重型坦克」王柏智確定將投入第17季SBL新人選秀會，並已向中華籃協提交報名申請。去年曾入選瓊斯盃中華白國手的他，龐大體型是其最大優勢。國體大總教練桑茂森就表示，「王柏智的對抗性絕對沒問題，但心態上該如何適應SBL，會是最大關鍵。」

第17季SBL選秀將於8月30日登場，目前已有9位新秀報名參選，其中又以曾入選2018年瓊斯盃中華白國手的王柏智資歷最為顯赫。

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身高195公分，體重超過120公斤的王柏智，過去在HBL時期就有「基商歐尼爾」暱稱，進入UBA傳統強權國體大就讀後，2018年也幫助球隊風光奪下隊史首冠，個人也入選進入瓊斯盃磨練。

不過上季UBA王柏智受到腳傷所苦，大部分時間都處於養傷復健狀態，也讓國體最終無緣衛冕連霸，但王柏智畢業後，仍決定投入本季SBL選秀。

此次國體大共有王柏智及射手陳維倫報名參選，國體大教頭桑茂森就表示，「上了SBL，教練一定會要求球員整體上要能更全面，因此兩名球員都必須更積極投入訓練，才能有獲選機會。」

桑茂森表示，「以王柏智來說，他的整體對抗性絕對沒問題，特別是上季他長時間受傷，在復健期間心態也有很大改變，加上目前SBL仍處於雙洋將制度，他必須適應並找出自己能夠發揮的空間。」

至於陳維倫方面，桑茂森提到，「陳維倫是個非常穩定的射手，且投籃距離相當遠，三分線外兩大步就能出手命中，我相信即便初期不能成為先發要角，但他會是個不錯的功能性球員。」

截至20日中午為止，報名此次SBL新人選秀名單如下：郭東雄(北市大)、陳維倫(國體大)、詹軍(台師大)、鄭皓為(輔大)、張峻庭(台師大)、李冠霆(醒吾科大)、王柏智(國體大)、高國強(NBL福建閃電)、呂威霆(義守)。

▲陳維倫也是此次報名SBL選秀的國體大戰將。（圖／資料照）