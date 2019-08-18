世羽賽／戴資穎抵瑞士備戰　安賽龍、BWF留言鼓勵：加油！

▲安賽龍留言加油 。（圖／翻攝自戴資穎IG，下同）

體育中心／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中暫退位世界球后的戴資穎。戴資穎也在自己IG放上練完球的動態，包括世界羽聯（BWF）小編也以中文留言：「加油，期待你的表現。」

戴資穎過去五度參加世錦賽，卻都在8強止步，去年不敵大陸何冰嬌，本屆被列為大會第二種子，首輪一樣輪空，不過次輪對手將對上德國李怡逢（Yvonne Li）和印尼菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）交手後的勝方，本屆也被視為是奪冠的大熱門人選，BWF日前更專文希望戴資穎可以打破世錦賽魔咒。

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▼ 世界羽聯（BWF）小編留言。

而戴資穎在飛抵瑞士之後也和球迷們分享近況，包括在機場和自己的看板合照，「當然不忘跟在這的自己拍拍照囉！」以及和自己看板互動的影片，並寫道，「開始調時差，來去主場練習。」

因傷退出本屆世錦賽的丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）以加油符號回應，戴資穎也回覆，「希望你早日康復。」BWF小編也以中文留言：「加油加油，期待你的表現。」戴資穎也放上練完球的影片提到天氣狀況，「現在晚上七點了天還好亮！」球迷也紛紛留言打氣。

▼ 戴資穎分享練球狀況 。

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