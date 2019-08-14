Eleven Sports考慮退出有線頻道　球迷恐看不到中職



▲Eleven Sports。（圖／記者洪偵源攝）

記者陳立勳／桃園報導

國際體育頻道Eleven Sports爭取在台有線電視版權費用，經過這段時間努力沒有獲得正面回應，Eleven Sports近期內決定是否退出台灣有線電視市場。

Eleven Sports集團董事總經理曼肯（Danny Menken）表示，希望爭取合理的收費版權，Eleven Sports來台營運3年非常重視台灣市場，非常努力在國內賽事轉播，新進頻道在台營運非常辛苦，希望健康長期營運下去，包括中職一軍與二軍賽事、WSBL與女子足球等國內運動賽事，還有國外NBA、英超、世界盃籃球賽，以及之後推出的世界盃田徑賽、世界盃排球，但近期得到有線電視訊息，今年無法取得收視版權，如果還是無法取得共識，可能被迫離開有線電視市場，希望可以得到全贏的解決方式，希望觀眾可以繼續支持Eleven Sports，也請大家站出來反映，不管是跟縣市政府、NCC或是各地有線系統商，讓大家聽到觀眾的聲音，如果沒有有線頻道，觀眾可以透過MOD頻道與Eleven Sports的APP收看，公司還在做最後努力，近期內會有決定。

Eleven Sports台灣區總經理康小玲表示，這段時間跟有線電視系統商洽談，但沒有得到正面回應，讓人覺得非常灰心，目前公司與Lamigo桃猿與、統一7-ELEVEn獅隊仍有複數年合約，如果被迫退出有線頻道，中職下半季賽事與總冠軍戰可能無法在有線頻道收看。