桑塔納驚天再見轟！送印人上美中龍頭　相隔3月拉下雙城

▲桑塔納(Carlos Santana)再見轟,送印地安人上美中龍頭。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

雖然守護神漢德(Brad Hand)連續兩場砸鍋,但印地安人仍靠著桑塔納(Carlos Santana)再見全壘打以6比5擊敗紅襪,8月份拉出9勝3敗高峰,其中包含雙城系列戰3勝1敗,以72勝47敗的戰績拉下雙城,自4月20日再度登上美中龍頭。

印地安人首局就靠著雷耶斯(Franmill Reyes)2分砲先馳得點,3局拉米瑞茲(Jose Ramirez)補上3分砲擴大到5比1領先,不過比賽中後半段紅襪開啟一陣猛攻,4局馬丁尼茲(J.D. Martinez)陽春砲帶領追分,到了9局一分差比賽,漢德關門失守,保送貝茲(Mookie Betts)後2出局,柏賈爾茲(Xander Bogaerts)敲出追平二壘安。

9局下半,紅襪讓威爾登(Marcus Walden)續投,沒想到面對的該局第一名打者桑塔納,就被掃出中外野方向再見陽春砲,印地安人驚濤駭浪之中以6比5獲勝。印地安人把握8月份雙城6勝6敗低潮,拉出9勝3敗高峰,其中還包含在雙城系列戰中拿下3勝。

Carlos Santana had a special 200th home run



Walk-off gives Cleveland sole possession of first place in the AL Central



(via @Indians)pic.twitter.com/AlrHfyvldu