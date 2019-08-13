桑塔納驚天再見轟！送印人上美中龍頭　相隔3月拉下雙城

▲桑塔納（Carlos Santana）再見轟，送印地安人上美中龍頭。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雖然守護神漢德（Brad Hand）連續兩場砸鍋，但印地安人仍靠著桑塔納（Carlos Santana）再見全壘打以6比5擊敗紅襪，8月份拉出9勝3敗高峰，其中包含雙城系列戰3勝1敗，以72勝47敗的戰績拉下雙城，自4月20日再度登上美中龍頭。

印地安人首局就靠著雷耶斯（Franmill Reyes）2分砲先馳得點，3局拉米瑞茲（Jose Ramirez）補上3分砲擴大到5比1領先，不過比賽中後半段紅襪開啟一陣猛攻，4局馬丁尼茲（J.D. Martinez）陽春砲帶領追分，到了9局一分差比賽，漢德關門失守，保送貝茲（Mookie Betts）後2出局，柏賈爾茲（Xander Bogaerts）敲出追平二壘安。

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9局下半，紅襪讓威爾登（Marcus Walden）續投，沒想到面對的該局第一名打者桑塔納，就被掃出中外野方向再見陽春砲，印地安人驚濤駭浪之中以6比5獲勝。印地安人把握8月份雙城6勝6敗低潮，拉出9勝3敗高峰，其中還包含在雙城系列戰中拿下3勝。

Carlos Santana had a special 200th home run



Walk-off gives Cleveland sole possession of first place in the AL Central



(via @Indians)pic.twitter.com/AlrHfyvldu — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) August 13, 2019

印地安人在2016年的「冠軍荒對決」世界大賽先取得3勝1敗聽牌，不過遭到小熊上演不可思議的3連勝逆襲破除纏身108年的「山羊魔咒」，印地安人承接68年現役最長冠軍荒紀錄。

接下來的2年印地安人仍在美聯中區一支獨秀，連續3年拿下分區龍頭，不過戰力卻明顯逐年衰退，2017年美聯分區賽被外卡出線的洋基5戰淘汰，2018年同樣在美聯分區戰止步，被太空人3場橫掃出局，而今年分區龍頭地位，受到崛起的雙城考驗。