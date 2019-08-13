LLB青少棒／田明倫飆6K再敲逆轉致勝安打　中華2連勝

▲LLB青少棒世界賽中華隊。（圖／截自【按讚大集氣】好棒粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB次青少棒(Junior League)世界賽，挑戰7連霸的中華隊，13日(台灣時間)第2戰對拉丁美洲代表墨西哥陷入苦戰，一路落後到6局上才靠著田明倫關鍵安打逆轉，最後以7比4獲勝，取得2連勝。

中華隊由桃園市新明國中代表，此戰黃博言先發，1局下被連續敲3安打攻占滿壘，兩出局後被Samuel Juarez轟出滿貫砲，讓中華隊陷於0比4落後。

請繼續往下閱讀...

中華隊2局上反攻，許庭綸二壘安打，簡瑋興被觸身球保送，然後彭立宏、王緯綸都選到保送擠回1分，胡孟智高飛犧牲打再追回1分，形成2比4落後。

不過中華隊3局後打線被墨西哥第二任投手Alejandro Gutierrez壓制，直到6局上才突破他，兩出局後潘詳淯二壘安打，彭立宏選到保送，王緯綸敲右外野飛球守備發生失誤，中華隊先進帳1分，逼得墨西哥換上Samuel Juarez接替。然後胡孟智也保送上壘，下一棒田明倫適時安打帶回2分，中華隊反超為5比4，7局上再追加2分保險分，最終以3分之差獲勝。

黃博言投1.2局被敲6安打失4分，田明倫後援5.1局表現精采，僅被敲1安打，奪6K，還自己敲回勝利打點。中華隊取得2連勝後，將於15日早上5點對決波多黎各，再2勝晉級冠軍戰。

▲LLB青少棒中華隊田明倫。（圖／中華棒協提供）