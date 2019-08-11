中職／兼差3度金手套　吳佳榮春訓每天接2籃



▲統一獅隊邀請吳佳榮與兒子吳奕佑。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／花蓮報導

統一7-ELEVEn獅隊11日邀請吳佳榮擔任活動嘉賓，雖然生涯打擊表現不算突出，但優異的三壘守備拿到3次金手套。

今天吳佳榮帶著準備升上花蓮縣三民國中一年的兒子吳奕佑一起到球場開球，由兒子投給爸爸，象徵世代傳承。

41歲吳佳榮從1999年到2007年球員生涯，2002年到2004年都摘下三壘手金手套獎，但其實吳佳榮是外野出身，進職棒之前沒守過三壘，他回憶當年因為球隊陣中有陳政賢、黃甘霖、王傳家、蔡昆祥，每個人身材都他我好，自己身高173公分，只有腳程快，而當時三壘防區只有陳琦豐，曾智偵總教練叫他去練，才找到一片天。

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吳佳榮表示，記得以前春訓在路竹棒球場，呂文生與羅國璋教練打給他們接，每個人都是2籃滾地球起跳，他笑說三壘只是兼差的，接球不是正規內野手的方式，傳球則是用外野手的傳球方式，全力去丟球，全力催變成他的招牌動作，同時接球手感很重要，就是熟能生巧，教練也沒有改他傳球動作，說只要接到就好，三壘就是接球，比較少暗號配合，雖然本身身高沒有人家好，用腳程彌補身高，上壘率補強打擊率。



▲吳奕佑與吳佳榮。（圖／記者陳立勳攝）