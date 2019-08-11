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不斷更新／瑞安對戰冠猛　11日桃猿統一先發打序

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▲統一獅投手瑞安。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅投手瑞安。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／綜合報導

統一獅11日在花蓮主場迎戰Lamigo桃猿，派出瑞安先發對決冠猛，雙方先發打序出爐。

瑞安本季12場出賽，11場先發，64.1局被擊出83支安打，包括7支全壘打，45次三振，16次四死球，防禦率5.46，WHIP值1.51，今年遭遇桃猿4場，取得1勝敗，對戰防禦率5.40，對戰被打擊率0.294，曾被廖健富、郭嚴文、林立敲過全壘打。

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▲▼桃猿Lamigo,冠猛。（圖／記者季相儒攝）

▲桃猿Lamigo冠猛。（圖／記者季相儒攝）

冠猛本季7場出賽，有3場先發，戰績1次救援成功，19.2局被敲23安，8三振，8次四壞球，防禦率4.12，WHIP值1.58，今年碰過統一1場，3.1局被敲3安， 2三振，2次四壞球，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

本場比賽統一先發打序為：
1棒二壘手林靖凱
2棒右外野手林安可
3棒指定打擊潘武雄
4棒一壘手高國慶
5棒左外野手蘇智傑
6棒中外野手江亮緯
7棒三壘手潘彥廷
8棒游擊手黃恩賜
9棒捕手郭峻偉

桃猿先發打序為：
1棒中外野手陳晨威
2棒三壘手林立
3棒左外野手藍寅倫
4棒指定打擊林泓育
5棒一壘手陳俊秀
6棒捕手廖健富
7棒二壘手郭嚴文
8棒游擊手林承飛
9棒右外野手鍾承祐

關鍵字： 統一獅中華職棒Lamigo桃猿花蓮
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