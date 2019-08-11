90打席首次征服綠色怪物！　楚特美聯15全場全開轟

▲楚特首次在芬威球場開轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

9年大聯盟生涯經過90個打席，天使「神鱒」楚特(Mike Trout)終於征服綠色怪物，首度在芬威球場開轟。這不僅是他本季第39轟，如此一來他的開轟紀錄也已集滿美聯15個球場。

楚特在6局上棒打波瑟羅（Rick Porcello）直接投進紅中的90英里速球，豪邁扛上綠色怪物形成兩分砲。這發全壘打，也幫助天使12比4擊敗紅襪中止8連敗。楚特透露自己在賽前就注意到自己在芬威球場還未開轟，而且許多隊友還喜歡拿這件事虧他。

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「我沒特別去想，但就是會有人提醒我，尤其是卡洪（Kole Calhoun）。但來到這座富有歷史意義的球場打球，總是感覺不一樣。」楚特說。楚特的全壘打已炸裂15個美聯球場，大聯盟30個球場已在24個有開轟紀錄。不過其實除了全壘打，楚特在芬威球場的打擊狀況非常不錯，22場比賽有3成44的打擊率，外加14打點，過去幾次有機會開轟，卻都打在牆上。「有好幾次感覺會形成全壘打，最後都打在牆上。」

「老實說最糟的就是我對上最強的打者，投出了我今天最爛的一球。」波瑟羅說。而天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）球員時期也曾在此敲出全壘打，還跟楚特開玩笑說，兩人在芬威球場的全壘打數平手。「但他的比我遠多了。」楚特這一轟約130公尺。

本戰天使火力全開厄普頓(Justin Upton)1局上就率先敲出3分砲，接下來楚特開轟，隨後還挨了滿壘觸身球。大谷翔平敲出二壘安打，以及帶有2分打點的一蕾安打。