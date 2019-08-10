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中職／突圍各重砲連3年20轟　張志豪寫紀錄：真是榮幸

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▲▼中信兄弟張志豪。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟張志豪。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／天母報導

中信兄弟外野手張志豪父親節前夕迎來寶貝女兒的出生，10日對戰富邦悍將在8局從陳明軒手中敲出本季第20轟，成為聯盟本土首位連3年單季20轟，同時是中職第2人。他在賽後透過媒體得知寫下紀錄一事，開心表示：「真是榮幸！很開心能夠在眾多重砲好手中衝出來。」

張志豪日前請假陪同老婆生產，喜獲千金，手感也正旺，今天先發第7棒中外野手，2局敲出安打，8局第4打席砲轟悍將後援投手陳明軒，繳出本季第20發全壘打，2017年、2018年分別繳出24、22轟。

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中職史上僅時報鷹隊洋砲喬治（George Hinshaw）於1994至1996年，分別以21、22與20轟締造連3年單季至少20轟紀錄，如今相隔23年，張志豪追平紀錄，且成為本土首位。

連3年有穩定輸出的火力，張志豪歸功於重訓：「從以前到現在堅持在年底的重訓收到成果，也感謝以前和現在的體能教練開的菜單。」

在眾多砲手脫穎而出，張志豪想藉此鼓勵其他身材同樣瘦小的年輕球員，只要有心增加重訓，表現一定會更突出，「不是瘦小，就沒辦法擊出全壘打，當然也是要確實擊球。」

去年在達成20轟目標時，張志豪一度遇到「卡彈」狀況，今年則特別加強選球，他說：「必須選到好攻擊的球，才能發揮長打實力 ，要求自己全力擊球，而非前幾年盲目地揮，選球方面要做得很好。」

張志豪去年以22轟拿本土全壘打王，本季是否有意挑戰2連霸，他直接拒絕：「沒有啦，爭取全壘打王好累喔。」對於全壘打王不強求，張志豪進一步透露，今年有給予自己其他功課，他笑說：「現在還沒完成，不方便透露，年底再告訴大家，即使沒達成也會和大家說。」

關鍵字： 張志豪中華職棒中信兄弟中職
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