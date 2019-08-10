中職／打破高懸21年歷史紀錄！王尉永：不會在意

▲富邦悍將王尉永。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台北報導

富邦悍將新人王尉永4日面對桃猿1局無失分，連續面對20打席沒被敲出安打，打破中職新人紀錄。王尉永直到生涯面對的第23打席才被敲出安打，為自己樹立起障礙，他說：「我沒有去強求紀錄，就是做好自己該表現的，以及教練交代的任務，其他都順其自然。」

4日王尉永面對桃猿，接連解決余德龍、藍寅倫、林泓育，生涯面對的前20打席、6局沒被敲安，另有6次三振、2次保送，先打破1993年俊國投手廖俊銘初登板連19打席無安打，再破2014年羅嘉仁初登板連5.2局無安打紀錄。

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接著王尉永在7日面對統一獅，7局下登板三振潘武雄、蘇智傑，不過生涯面對第23打席被陳鏞基敲出安打，也讓王尉永新人初登板連續打席、局數沒被安打紀錄停留在22打席、6.2局。無緣打破桃猿猛克的7.1局，還有興農力拔山於1998年初登板就投出無安打比賽、締造連9局、32打席無安打的聯盟障礙。

雖然被敲出安打，不過王尉永並沒有將這件事放在心上，他說：「被敲安打是遲早的事，對戰多了，對方自然會知道我有什麼球路，也比較知道要如何去攻擊，就放開心去面對。」

成為本土生涯初登板之後，連續打席、局數沒被敲安打的紀錄保持人，王尉永說：「我只是做好教練給的任務，記錄就順其自然，沒有很在意。」