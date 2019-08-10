中職／這次不找女神！男神時代謝佳見、葉星辰為富邦開球

▲謝佳見、葉星辰為富邦悍將開球 。（圖／富邦悍將提供）



記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將於8/16(五)邀請到東森電視新戲《男神時代》主要演員擔任開球嘉賓，戲雖然殺青了，但感情未散的男、女主角謝佳見與葉星辰，將穿著悍將球衣攜手蒞臨新莊棒球場，為悍將開出精彩好球！

東森創作最新戲劇《男神時代》主要探討現代不婚的男性，面對感情與婚姻的不同處理方式和看法，劇情從暢銷推理作家白云飛（謝佳見飾）和老書店店長明天愛（葉星辰飾）的相遇出發，並藉由劇中數對男、女主角的感情發展探討不同的感情觀，同時也巧妙地與每個人的職場背景結合，跟上社會次文化「網紅直播平台」，增添故事呈現的豐富度。

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謝佳見在劇中要挑戰角色，時而冷酷、時而毒舌又時而腹黑的形象，就像在棒球場上要兼具跑、打、守，當一個棒球三拍子好手一樣，都是一件相當不容易的事！而葉星辰一直都有運動習慣，因拍戲與謝佳見一見如故，常相揪一起去運動健身，兩人的下一次運動約會，將相約來到悍將主場看棒球！

《男神時代》謝佳見、葉星辰本次攜手擔任開球嘉賓，興奮又緊張的謝佳見表示非常期待能親眼見到球迷口中的棒球情人高國輝，更要在開球前持續加緊運動健身，期許能與星辰一起為富邦悍將開出一顆強勁的好球！喜愛謝佳見和葉星辰的粉絲們，敬請鎖定《男神時代》台視每週六晚間十點及東森綜合32台每週日晚間十點，8/16(五)更要一起來新莊棒球場為最帥氣的「男神時代」開球加油打氣！