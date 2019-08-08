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影／三殺製造機！雙城佩瑞茲1個月內2度製造三殺打

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記者劉峻誠／綜合報導

雙城8日（台灣時間）與勇士交手，勇士首局就攻下3分，3局上再添3分，無人出局滿壘時弗勞爾斯（Tyler Flowers）敲出三殺打，雙城隊史第14度三殺，本季第2度三殺守備，且投手都是佩瑞茲（MartIn Pérez）。

▲▼雙城先發投手佩瑞茲（Martin Perez） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙城先發投手佩瑞茲 。（圖／達志影像／美聯社）

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雙城與洋基7月23日展開三連戰首戰，洋基在首局上攻占一、二壘，大好得分機會，重砲恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion）擊出三壘滾地球，雙城三壘手阿拉茲（Luis Arraez）策動三殺守備化解危機，這也是隊史第13次的三殺守備。

這次是面對勇士，首局勇士靠著2發陽春砲在內的4支安打，一口氣攻下3分。3局上靠著3支安打、2次保送、1次失誤，攻下3分，並佔據滿壘。弗勞爾斯敲出三壘滾地球，雙城三壘手沙諾（Miguel Sanó）策動三殺，完成隊史第14次三殺守備。

雙城過去也曾有單季2度三殺守備的紀錄，不過要追朔到29年前，在1990年時曾經完成這項紀錄。而2006年白襪強投柏利也曾單季2度製造三殺打。

關鍵字： 大聯盟雙城三殺
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