運動雲

>

U12世界盃／人氣王是「賽到的」　全叡：為南投爭一點點光

ETtoday運動雲

▲U12世界盃，全叡。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，中華隊捕手全叡。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒除了有團體獎、個人獎以外，還有一個「人氣獎」，由球迷在臉書中投票選出，中華隊由全叡獲得該獎項，不停隊友虧是他「人氣王」，但他表示這是「賽到的」，對這個獎項沒什麼感覺，不過也很感謝球迷的喜愛，同時也為南投多曝光一點點。

來自南投千秋國小的全叡，在母隊時能投能捕能打，是隊上倚重的主力，來到中華隊後，也曾擔任先發投手對決南非，同時也在對捷克、斐濟和委內瑞拉時擔任捕手，捕手教練黃明輝就對他讚譽有加，認為他相當有天賦，有臂力、有長打能力，「已經具有國中的實力。」

請繼續往下閱讀...

▲U12世界盃少棒，中華隊，全叡。（圖／記者顏如玉攝）

▲全叡對決南非時曾登板投球。（圖／記者顏如玉攝）

雖然相較主戰投手、捕手，全叡的上場機會不多，但他表示仍有為南投爭一點點的光，「畢竟我還是有上場，我來之前家人、隊友有跟我說加油，我覺得我投球表現比較好。」

全叡在人氣票選中高居第一，最終也拿下該獎項，還不時被隊友稱為「人氣王」，但他認為得到這個獎對他沒什麼影響和感覺，「賽到的吧！」，不過他也很感謝球迷給他的鼓勵與肯定，未來自己也會持續在棒球路上努力，「國中應該會以捕手為主。」

▲U12世界盃，人氣票選活動，全叡。（圖／翻攝自U12世界盃少棒賽粉專）

▲U12世界盃，人氣票選活動，全叡。（圖／翻攝自U12世界盃少棒賽粉專）

▲U12世界盃人氣票選活動，全叡拿下最高票。（圖／翻攝自U12世界盃少棒賽粉專）

關鍵字： U12世界盃中華隊全叡
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

咻一下滑進摩鐵！用愛啪出50億 老司機帶路揭「最潮新房型」面紗

推薦閱讀

U12世界盃／因傷沒能投球　江宗駿獲最佳外野肯定好開心

U12世界盃／教頭看好成為游擊大物　葉弘仁也要朝這方向努力

U12世界盃／中華終結連三亞奪第2冠　中華教頭滿滿感謝

U12世界盃／打擊提升、投球速超過110KM　中華隊進步的關鍵

U12世界盃／陳楷升奪MVP！　攜手黃天賜、江宗駿入全明星

U12世界盃／隊長黃天賜表現沒話說　中華教頭點出唯一小缺點

U12世界盃／中華2捕手進步看得見　教練讚有國中實力

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

王建民準備赴美情蒐　陳偉殷、王維中列入觀察目標

U12世界盃／陳楷升壓制又開轟投打俱佳　中華4比0日本隊史第二冠

熱門新聞

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

王建民準備赴美情蒐　陳偉殷、王維中列入觀察目標

U12世界盃／陳楷升壓制又開轟投打俱佳　中華4比0日本隊史第二冠

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

U12世界盃／韓國談賽程爭議　盼球員幼小心靈別受影響

泰國公開賽／周天成化解4個冠軍點　3局逆轉奪冠！

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2U12全叡：人氣王是「賽到的」

3猿獅惡鬥破紀錄　高志綱帶隊首冠

4王建民情蒐　陳偉殷、王維中列觀

5U12江宗駿獲得分王、最佳外野手肯定

熱門新聞

1猿獅惡鬥破紀錄　高志綱帶隊首冠

2王建民情蒐　陳偉殷、王維中列觀

3U12中華4比0日本奪隊史第二冠

4遠東科大送暖　古巴：台灣美麗國家

5韓國教頭談爭議判決　盼小球員未來別受影響

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

小短裙甜美開球　溫妮羞喊人生最大尺度

朱育賢猛打開轟、牛棚輪番上陣　桃猿5比2擊退富邦

赫猛燃燒113球奪勝投　兄弟6比1贏統一

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366