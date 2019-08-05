U12世界盃／人氣王是「賽到的」　全叡：為南投爭一點點光

▲U12世界盃，中華隊捕手全叡。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒除了有團體獎、個人獎以外，還有一個「人氣獎」，由球迷在臉書中投票選出，中華隊由全叡獲得該獎項，不停隊友虧是他「人氣王」，但他表示這是「賽到的」，對這個獎項沒什麼感覺，不過也很感謝球迷的喜愛，同時也為南投多曝光一點點。

來自南投千秋國小的全叡，在母隊時能投能捕能打，是隊上倚重的主力，來到中華隊後，也曾擔任先發投手對決南非，同時也在對捷克、斐濟和委內瑞拉時擔任捕手，捕手教練黃明輝就對他讚譽有加，認為他相當有天賦，有臂力、有長打能力，「已經具有國中的實力。」

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▲全叡對決南非時曾登板投球。（圖／記者顏如玉攝）



雖然相較主戰投手、捕手，全叡的上場機會不多，但他表示仍有為南投爭一點點的光，「畢竟我還是有上場，我來之前家人、隊友有跟我說加油，我覺得我投球表現比較好。」

全叡在人氣票選中高居第一，最終也拿下該獎項，還不時被隊友稱為「人氣王」，但他認為得到這個獎對他沒什麼影響和感覺，「賽到的吧！」，不過他也很感謝球迷給他的鼓勵與肯定，未來自己也會持續在棒球路上努力，「國中應該會以捕手為主。」

▲U12世界盃人氣票選活動，全叡拿下最高票。（圖／翻攝自U12世界盃少棒賽粉專）