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U12世界盃／陳楷升奪MVP！　攜手黃天賜、江宗駿入全明星

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▲U12世界盃，陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，陳楷升拿MVP，同時也以最佳先發投手入選全明星。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒在中華隊以4比0擊敗日本、捧起隊史第二座冠軍後畫下句點，中華隊勝利投手陳楷升投打俱佳拿下最有價值球員獎，另外隊長黃天賜則拿下打點王、江宗駿獲得得分王，同時三人也都入選全明星隊。

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

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▲江宗駿獲得得分王、最佳外野手。（圖／記者顏如玉攝）

個人獎項：

打擊王：桑元信祐（日本）
防禦率王： Lewis Brenden Drew（美國）
勝率王：Johan Rodriguez（古巴）
打點王：黃天賜（中華）
全壘打王：Leonel Dominguez（委內瑞拉）
盜壘王：Max Prejda（捷克）
得分王：江宗駿（中華）
最佳防守：赤澤琉偉
最有價值：

全明星隊：

最佳先發投手：陳楷升（中華）
最佳後援投手：青木朔真（日本）
最佳捕手：桑元信祐
最佳一壘手：Christian Saez（古巴）
最佳二壘手：高畑知季（日本）
最佳三壘手：黃天賜（中華）
最佳游擊手：Johan Rodriguez（古巴）
最佳外野手：江宗駿（中華）、Alejandro Prieto（古巴）、李泰旿（南韓）
最佳指定打擊：Leonel Dominguez（委內瑞拉）

▲U12世界盃，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊陳楷升黃天賜江宗駿
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