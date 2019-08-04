U12世界盃／陳楷升奪MVP！　攜手黃天賜、江宗駿入全明星

▲U12世界盃，陳楷升拿MVP，同時也以最佳先發投手入選全明星。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒在中華隊以4比0擊敗日本、捧起隊史第二座冠軍後畫下句點，中華隊勝利投手陳楷升投打俱佳拿下最有價值球員獎，另外隊長黃天賜則拿下打點王、江宗駿獲得得分王，同時三人也都入選全明星隊。

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▲江宗駿獲得得分王、最佳外野手。（圖／記者顏如玉攝）



個人獎項：

打擊王：桑元信祐（日本）

防禦率王： Lewis Brenden Drew（美國）

勝率王：Johan Rodriguez（古巴）

打點王：黃天賜（中華）

全壘打王：Leonel Dominguez（委內瑞拉）

盜壘王：Max Prejda（捷克）

得分王：江宗駿（中華）

最佳防守：赤澤琉偉

最有價值：

全明星隊：

最佳先發投手：陳楷升（中華）

最佳後援投手：青木朔真（日本）

最佳捕手：桑元信祐

最佳一壘手：Christian Saez（古巴）

最佳二壘手：高畑知季（日本）

最佳三壘手：黃天賜（中華）

最佳游擊手：Johan Rodriguez（古巴）

最佳外野手：江宗駿（中華）、Alejandro Prieto（古巴）、李泰旿（南韓）

最佳指定打擊：Leonel Dominguez（委內瑞拉）

▲U12世界盃，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）