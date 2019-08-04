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中職／葉家淇成本土最速男　「球速自然成長」

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▲▼Lamigo葉家淇。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo葉家淇。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／新莊報導

Lamigo桃猿投手葉家淇3日中繼登板，最快飆出157KM速球，追平本土投手最速紀錄。今天賽前他受訪提到自己的球速優勢，「沒有特別強求速度，就接受正規的重量訓練，球速就慢慢變快了。」

葉家淇提到過去在高中時期最多只能投到144公里，之後青棒中華隊最快也只有146公里左右，昨天能夠飆出157公里速球自己有嚇了一跳。過去他在二軍時期最多也只有出現153公里的球速。

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葉家淇本身就有很好的球速條件，他也坦承過去會刻意飆，「以前上了場會想到球速問題，不過現在更加注重細節，投球時把專注度放在下半身，來加強控球準度。」

葉家淇自己也不知道為什麼球速能夠不斷提升，他只說：「就是自然成長，接受正規訓練，以及加強重量訓練，球速就慢慢變快了。」他接著補充，「也不會特別去為了球速增加特別的訓練，因為也會擔心因此受傷。」

昨天葉家淇中繼登板1局，沒有失分成功收下生涯首個中繼成功，過去多以先發投手下去調整的他，在下半季上一軍主要擔任牛棚角色。被問到比較想以先發還是牛棚身份登板，他答到：「就看教練的安排，但是能夠下場投球我就覺得很感激了！」

關鍵字： 中華職棒葉家淇Lamigo桃猿
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