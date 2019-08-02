中職／吳大哥兒子想對決林智勝　吳承諭搶搭恰恰生涯末班車

▲吳承諭 。（圖／統一獅提供）



記者劉峻誠／台南報導

統一獅7月30日與選秀第3輪選進的吳承諭達成協議，2日公布合約，吳承諭簽約金320萬、月薪7萬、激勵獎金30萬。吳承諭表示，自己雖然從小看職棒，但沒有特別喜歡的球員，不過加入職棒後，最想與林智勝對決，也希望搭上「恰恰」彭政閔生涯最後一年的末班車，一嘗與彭政閔對決的滋味。

吳承諭說：「職棒看很多，但是都是看場上對決的感覺，沒有特別在看哪個球員。」

請繼續往下閱讀...

吳承諭表示，自己在高中升大學那一年，看了2015年世界12強，林智勝對古巴的全壘打讓他印象深刻，「他對我來說是最好的打者，很有挑戰性，很想跟他對決。」彭政閔今年即將退休，吳承諭說：「職棒的都是好學長，我也想搭上這末班車，與恰恰學長對決。」

過去林智勝多次在比賽中感謝「吳大哥」，而吳大哥就是吳承諭的爸爸吳振源，不過吳承諭說：「那是爸爸的交友圈，爸爸平常很忙，所以對於他的交友圈並不清楚，不會因此去認識學長。但現在學長跟我是同個經紀公司，所以學長也會照顧我。」

吳承諭的爸爸多次給林智勝、詹子賢等兄弟球員心理上的支持與幫助，但吳承諭現在加入統一：「爸爸很祝福我，有一個職棒兒子應該都很驕傲，也希望我能順利。」