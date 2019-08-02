中職／兄弟布瑞特MLB首勝靠羅嘉仁守住　亞洲只對日韓有印象

▲中信兄弟新洋投布瑞特。（圖／中信兄弟提供）



記者劉峻誠／台南報導

中信兄弟新洋投布瑞特（Brett Oberholtzer）2日開始隨隊，過去他對台灣棒球沒什麼印象，他說：「亞洲比較知道日本、韓國，因為他們會簽一些現役大聯盟40人名單的球員。」

布瑞特2013年跟羅嘉仁一起升上太空人大聯盟，2016年則在費城人、天使大聯盟，他對羅嘉仁印象很深。當年羅嘉仁在8月1日初登板，就是接替生涯首度擔任先發的布瑞特投球，投1局無失分，也幫布瑞特拿下生涯首勝，布瑞特說：「那場比賽的影片我看過很多次」。

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布瑞特表示，自己直到這1、2年才知道台灣有職棒聯盟，「過去對亞洲的印象就是日、韓，因為他們會簽40人名單的球員，2017年NC恐龍也曾想跟我簽約，但最後他們選擇簽下Jeff Manship。」曼希普（Jeff Manship）在2017年加入NC恐龍，奪下開季8連勝。

但中信兄弟是第一支真正給布瑞特合約的亞洲球隊，所以布瑞特想當感謝，「這1、2年來，我感覺身體狀況還不錯，也不抗拒到任何地方發展，所以很感謝兄弟球團讓我來到這邊，希望可以繼續延續投球生涯。」

來到台灣之後，布瑞特認為這裡的球迷、隊友，所有的人都很有趣、熱情，「人」是他來到台灣最有印象的事。