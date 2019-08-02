U12世界盃／安撫隊友走過亂流　黃天賜生涯只緊張過1場比賽

▲U12世界盃少棒，U12中華隊隊長黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒中華隊複賽首戰對上南韓，雖然首局就拿下6分奠定勝基，但中途因雨暫停，重返賽場後中華隊一度守備失誤發生亂流，所幸冷靜的隊長黃天賜跳出來提醒鼓勵隊友，帶領大家回穩後，最終以9比3奪勝，賽後總教練李國強也特別讚賞他，真的很穩定。

華南盃少棒前，李國強一再強調，隊長黃天賜本身就相當穩定以外，還能夠穩定軍心，不會因為比賽高張力，或是自己一次的表現不好，而改變心態或是影響到下一次的發揮，「他總是能把自己的事情做好，就像剛剛比賽中發生狀況，他也會適時地去安撫隊友。」

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▲陳楷升一度遇到亂流。（圖／記者顏如玉攝）



抗韓先發陳楷升在3、4局一度遇到亂流，加上隊友失誤失誤，失掉2分，有1分責失，此時黃天賜馬上在休息區鼓勵隊友，「我就一直跟他說冷靜下來，用一下止滑粉，把節奏放慢。」，對於隊長的提點，陳楷升也表示有安撫效果，讓他能逐漸回穩。

除了陳楷升，接替的張耀允也一度投出保送又觸身，黃天賜也及時給予鼓勵，「我跟他說節奏是你的，慢下來好好投就好。」，打擊時，黃天賜也會和隊友分享打擊策略，講投手哪種球路比較多，讓隊友能更盡情發揮。

李國強時常力讚黃天賜很冷靜，想法也非常正確，非常適合扮演隊長的角色，而對於自己能有這樣穩定發揮，黃天賜笑說，觀眾越多他反而不會緊張，而是越開心興奮，回憶人生目前為止唯一緊張的時刻，就是五年級的桃園市長盃，「可能因為是我第一次比賽，當時擔任捕手比較緊張一點，所以印象很深刻。」

接下來中華隊複賽第二戰對上墨西哥，黃天賜表示希望能多打一點分數回來，「有看他們比賽，他們打擊很會打，所以我們也要多打一點分數回來。」

▲黃天賜抗韓繳猛打賞。（圖／記者顏如玉攝）