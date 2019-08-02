運動雲

>

U12世界盃／安撫隊友走過亂流　黃天賜生涯只緊張過1場比賽

ETtoday運動雲

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12中華隊隊長黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒中華隊複賽首戰對上南韓，雖然首局就拿下6分奠定勝基，但中途因雨暫停，重返賽場後中華隊一度守備失誤發生亂流，所幸冷靜的隊長黃天賜跳出來提醒鼓勵隊友，帶領大家回穩後，最終以9比3奪勝，賽後總教練李國強也特別讚賞他，真的很穩定。

華南盃少棒前，李國強一再強調，隊長黃天賜本身就相當穩定以外，還能夠穩定軍心，不會因為比賽高張力，或是自己一次的表現不好，而改變心態或是影響到下一次的發揮，「他總是能把自己的事情做好，就像剛剛比賽中發生狀況，他也會適時地去安撫隊友。」

請繼續往下閱讀...

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，投手陳楷升、捕手江庭毅。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳楷升一度遇到亂流。（圖／記者顏如玉攝）

抗韓先發陳楷升在3、4局一度遇到亂流，加上隊友失誤失誤，失掉2分，有1分責失，此時黃天賜馬上在休息區鼓勵隊友，「我就一直跟他說冷靜下來，用一下止滑粉，把節奏放慢。」，對於隊長的提點，陳楷升也表示有安撫效果，讓他能逐漸回穩。

除了陳楷升，接替的張耀允也一度投出保送又觸身，黃天賜也及時給予鼓勵，「我跟他說節奏是你的，慢下來好好投就好。」，打擊時，黃天賜也會和隊友分享打擊策略，講投手哪種球路比較多，讓隊友能更盡情發揮。

李國強時常力讚黃天賜很冷靜，想法也非常正確，非常適合扮演隊長的角色，而對於自己能有這樣穩定發揮，黃天賜笑說，觀眾越多他反而不會緊張，而是越開心興奮，回憶人生目前為止唯一緊張的時刻，就是五年級的桃園市長盃，「可能因為是我第一次比賽，當時擔任捕手比較緊張一點，所以印象很深刻。」

接下來中華隊複賽第二戰對上墨西哥，黃天賜表示希望能多打一點分數回來，「有看他們比賽，他們打擊很會打，所以我們也要多打一點分數回來。」

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲黃天賜抗韓繳猛打賞。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊黃天賜
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

推薦閱讀

U12世界盃／陳楷升好投黃天賜猛打賞　中華9比3宰韓奪勝

U12世界盃／偶像王柏融敲轟　江宗駿拚安打王也要抗韓開轟

U12世界盃／中華隊複賽首戰非贏不可　陳楷升先發抗「韓」

U12世界盃／看到機關槍想到球棒　卡里路自評目前表現45分

熱門新聞

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

U12世界盃／對韓國飆生涯最速121　陳楷升：滿意速度

U12世界盃／陳楷升好投黃天賜猛打賞　中華9比3宰韓奪勝

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2U12黃天賜生涯只緊張過1場比賽

3台韓戰因雨打到11點才獲勝

4陳楷升對韓國飆生涯最速121

5U12黃天賜猛打賞中華10安虐韓奪勝

熱門新聞

1羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

2軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

3胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

4陳楷升對韓國飆生涯最速121

5U12黃天賜猛打賞中華10安虐韓奪勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

【中職Highlight】藍寅倫逆轉3分砲獲MVP　桃猿7比3勝統一｜7/31 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366