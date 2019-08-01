U12世界盃／陳楷升好投黃天賜猛打賞　中華9比3宰韓奪勝

▲U12中華隊長黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃中華隊1日複賽首戰對南韓，由陳楷升先發登板，首局就獲得隊友火力援護，一輪猛攻奪下6分，但比賽進行至1局結束因雨暫停，直到9點半才繼續進行，2局中華再添2分、4局添1分，而南韓雖然在3、4、5局都有分數進帳，但仍無理挽回頹勢，最終中華隊以9比3拿下重要一勝。

中華隊1局上先攻，葉弘仁敲出左外野德州安打，江宗峻挨三振，江庭毅保送上壘，黃天賜掃出右外野深遠二壘安打添1分，助中華隊先馳得點，個人大會第18分打點進帳。余硯誠掃出二壘滾地球形成內野安打，再追加1分，繼續攻佔一、三壘跑者，陳楷升掃左外野安打帶1分，蔡韋辰挨觸身球保送上壘，形成滿壘，逼得韓國換投，鄭珉奎登板接替，張耀允敲內野滾地球，野手選擇上壘帶有1打點，吳翊睿再掃中外野安打添得2分，盜上二壘，葉弘仁敲中外野飛球出局，首局灌進6分。

請繼續往下閱讀...

陳楷升1局下面對韓國打線，三振曾在預賽演出單場三響砲的杜東泫，面對曾在預賽轟再見全壘打的朴禮讚，讓他敲出投手前滾地球出局，接著李泰旿敲一壘滾地球，1局結束6比0領先，這時球場下起大雨，比賽突然中斷。

▲陳楷升先發3.2局失2分退場。（圖／記者顏如玉攝）



從晚上7點中斷至9點半，比賽終於順利繼續開打，2局上韓國第二任投手鄭珉奎續投，江宗駿遭到三振，江庭毅敲出投手前滾地球，黃天賜掃出穿越二、游防線安打，接著盜壘成功上二壘，余硯誠選到四壞保送，攻佔一、二壘，這時發動雙盜壘，利用捕手暴傳攻下第7分，陳楷升再以保送上壘，這時發生投手犯規，三壘跑者跑回1分，蔡韋辰保送，陳楷升利用捕逸上三壘，攻佔一、三壘，韓國再換投林浩吉，張耀允也保送上壘，形成滿壘，吳翊睿三振留下殘壘，中華隊再進帳2分，以8比0領先。

陳楷升暫停後也續投，對韓國中心打線，連續三振李在俊、劉容在，兩出局後保送羅炫舒，因牽制失誤上二壘，以投手前滾地球解決。

中華隊3局上進攻，葉弘仁挨三振，江宗駿右外野安打，下一棒江庭毅敲出投手前滾地球形成雙殺瓦解攻勢。3局下韓國隊進攻，劉勇俊掃出安打並利用暴投上二壘，林浩吉遭到三振，杜東泫掃出游擊滾地球，夾殺跑者劉勇俊，杜東泫靠野手選擇上壘，利用牽制失誤上壘，朴禮讚游擊滾地球，游擊手失誤上壘，跑者趁機回本壘得分，捕手江庭毅再暴傳讓跑者上二壘，李泰旿敲三壘滾地球出局，韓國此局追回1分。

▲黃天賜3支3猛打賞。（圖／記者顏如玉攝）



4局上黃天賜安打、盜上二壘、暴投上三壘，余硯誠遭到三振，陳楷升在1好2壞時，南韓換投李明栽，陳楷升遭右外野接殺但送回黃天賜，蔡韋辰穿越安打，但盜上二壘遭封殺。

下半局南韓第4棒李在俊一上場就敲安，劉容在遭刺殺，羅炫舒敲出右外野邊線安打帶1分打點，李宰源野選護送羅炫舒上二壘，中華隊先發陳楷升用球數60球退場換投張耀允，劉勇俊獲得保送，李明栽遭到三振，此局南韓攻下1分。

5局上張耀允、吳翊睿遭到刺殺，葉弘仁安打上壘、盜上二壘，江宗駿遭到刺殺留下殘壘。下半局南韓第1棒杜東泫遭刺殺，朴禮讚獲得保送，李泰旿觸身，李在俊安打送回1分，劉容在遭到三振，羅炫舒2好2壞時，張耀允投球數達30球換上左投林丞宥一上場就三振掉羅炫舒。

▲南韓李在俊。（圖／記者顏如玉攝）

6局上江庭毅、黃天賜接連遭刺殺，余硯誠觸身上壘，陳楷升遭到接殺。下半局南韓代打李世民遭到刺殺，劉勇俊遭三振，李明栽也遭到三振，中華隊守住勝利，以9比3奪勝。