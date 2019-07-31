運動雲

>

U12世界盃／看到機關槍想到球棒　卡里路自評目前表現45分

ETtoday運動雲

▲U12世界盃少棒，卡里路・曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

▲卡里路・曼格格來自南投。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃中華隊31日休兵，早上練習之後，特別安排行程到林百貨進行參訪，許多小球員都表示對機關槍最有印象，來自南投的卡里路・曼格格也不例外，「因為那個桿子長得很像棒子，會讓我想到棒球，我覺得自己目前表現還不錯，給45分。」

中華隊來到林百貨，從一樓逛到五樓，導覽員鉅細靡遺地講解，卡里路也聽得認真，他表示5樓的機關槍最趣，「因為那根桿子很像棒子，會讓我想到棒球，這是我第一次來，覺得這裡很涼、很漂亮，很有日式風格。」

請繼續往下閱讀...

▲U12世界盃少棒，中華隊休兵日逛林百貨，卡里路・曼格格(中)。（圖／記者顏如玉攝）

▲卡里路・曼格格(中)認真聽林百貨的導覽。（圖／記者顏如玉攝）

卡里路・曼格格代表南投縣參加華南盃，投打俱佳的他是隊上的開路先鋒，最終以打擊率0.750拿下打擊獎入選U12代表隊，他當時表示對自己的打擊相當有信心。來到U12世界盃後，他也曾在對南非、捷克和斐濟時擔任先發，雖然都在後段棒次，但他認為自己表現還算可以，目前打出3安貢獻3打點。

對於自己的表現，卡里路表示給自己45分，「沒有站上第1棒不會很難過，因為我知道這是事實，我比別人還差一點，擊球率還要再提升以外，守備也要更認真積極才行。」

▲U12世界盃少棒，中華隊，卡里路・曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

▲卡里路・曼格格認為自己打擊還要再加強。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊機關槍卡里路曼格格
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！　小13歲愛火從北京燒回台北

推薦閱讀

U12世界盃／中華休兵逛林百貨　葉弘仁念「機關槍」笑翻隊友

U12世界盃／中華1日複賽首戰B組第一　「抗韓」非贏不可

U12世界盃／教頭大讚好選手　葉弘仁打擊卻想太多陷低潮

U12世界盃／捷克練「舞」功　大跳謝金燕嗨歌萌翻全場

熱門新聞

快訊／台啤爭冠補強又一發　瓊斯盃國手范士恩加盟

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

中職／冠猛3.1局傷退　洪總：腳「啵」一聲

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

讀者回應

﻿

最新新聞

1藍寅倫轟3分砲MVP自認狀況不理想

2Dirk本想再戰一季　腳傷消磨熱情

3讚陳晨威美技　但洪總認身體太虛

4冠猛3.1局傷退　洪總：腳啵一聲

5江國豪二軍初登板　1局無失分飆146公里

熱門新聞

1台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

2洪一中母病逝　來不及見最後一面

3本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

4火箭總管揭為何沒以第15順位選豪哥

53連霸美國爆冷淘汰　中華少勁敵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

實測搶彭政閔引退賽門票

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366