U12世界盃／看到機關槍想到球棒　卡里路自評目前表現45分

▲卡里路・曼格格來自南投。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃中華隊31日休兵，早上練習之後，特別安排行程到林百貨進行參訪，許多小球員都表示對機關槍最有印象，來自南投的卡里路・曼格格也不例外，「因為那個桿子長得很像棒子，會讓我想到棒球，我覺得自己目前表現還不錯，給45分。」

中華隊來到林百貨，從一樓逛到五樓，導覽員鉅細靡遺地講解，卡里路也聽得認真，他表示5樓的機關槍最趣，「因為那根桿子很像棒子，會讓我想到棒球，這是我第一次來，覺得這裡很涼、很漂亮，很有日式風格。」

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▲卡里路・曼格格(中)認真聽林百貨的導覽。（圖／記者顏如玉攝）



卡里路・曼格格代表南投縣參加華南盃，投打俱佳的他是隊上的開路先鋒，最終以打擊率0.750拿下打擊獎入選U12代表隊，他當時表示對自己的打擊相當有信心。來到U12世界盃後，他也曾在對南非、捷克和斐濟時擔任先發，雖然都在後段棒次，但他認為自己表現還算可以，目前打出3安貢獻3打點。

對於自己的表現，卡里路表示給自己45分，「沒有站上第1棒不會很難過，因為我知道這是事實，我比別人還差一點，擊球率還要再提升以外，守備也要更認真積極才行。」

▲卡里路・曼格格認為自己打擊還要再加強。（圖／記者顏如玉攝）