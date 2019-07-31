U12世界盃／中華休兵逛林百貨　葉弘仁念「機關槍」笑翻隊友

▲U12中華隊休兵日逛林百貨，右三的葉弘仁「ㄢ、ㄤ」分不清時，笑翻身邊的隊友。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒31日為休兵日，許多隊都到不同地方觀光，古巴到家樂福、捷克到觀夕平台，中華隊則到富有歷史味道的林百貨，聽完導覽後，葉弘仁表示，最印象深刻的地方就是5樓的機關槍座，不過因為發音有些模糊，引得隊友們歡笑不斷。

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▲中華隊從林百貨一樓開始逛。（圖／記者顏如玉攝）



中華隊預賽4勝1敗，以分組第二進入複賽，31日休兵日先是早上進行簡單的調整訓練，接著就赴台南美術館用午餐，結束後再到旁邊的林百貨參訪，隨行的還有台南的忠義國小小朋友。

從一樓逛到五樓，中華小將似乎對這座古蹟很有興趣，跟著導覽員認真聽講，結束後許多小將都對頂樓的機關槍座有興趣，表示那是印象最深刻的一部份，葉弘仁就說，「因為機關槍可以一直往天空射飛機很實用，覺得這次的行程還不錯。」

受訪時發生一點小插曲，當葉弘仁說「機關槍」時，因為「ㄢ、ㄤ」分辨較不明顯，隊友馬上學著他念機「光」槍，而他也笑笑得回應隊友「因為我有台灣口音！」，在隊友要他念「南港展覽館」等較難唸的詞時，也非常配合，不難看出中華隊員感情相當融洽，也讓整趟行程都充滿笑聲。

▼中華隊認真聽導覽。（圖／記者顏如玉攝）

