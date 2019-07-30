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歐提茲槍傷出院返家爽貼牛排照　嘆無法「大嗑美食」

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▲歐提茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲「老爹」歐提茲已經出院返家休養。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪退休傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）上個月在家鄉多明尼加遭槍擊，在紅襪球團幫忙下，於麻省綜合醫院接受治療，目前傷勢復原情況良好，已經順利出院回家休養，他的心情相當愉悅。

歐提茲在社群軟體Instagram上發布一張烤牛排的照片，向這些日子對他提供幫助和祝福的人，表達感謝之意。「在家裡，看著我的家人慶祝康復，感受到安全無價。感謝所有人的祈禱，但糟糕的是，我還不能大啖美食。」歐提茲說。

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歐提茲在被槍擊後，子彈從下背部左側貫穿到腹部左側，險些丟掉小命，隨即轉診到波士頓市區的麻省綜合醫院，在治療期間內，他一共接受三次手術，已於上週六出院，目前正在家中休養。

在歐提茲的感謝信當中，提到了聖多明哥和波士頓的醫療團隊，稱他們「人生最棒的隊友」。同時，他也感謝紅襪球團提供的醫療幫助，「感謝整個紅襪球團提供球隊飛機，帶我從聖多明哥回到波士頓，並且持續的幫助我和我的家人。」

針對外界關心的傷勢復原問題，歐提茲表示，「我感覺復原的很好，但我知道我需要繼續進行我的復健，就像過去從棒球傷勢中恢復一樣。」

關鍵字： 歐提茲老爹紅襪槍擊案
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