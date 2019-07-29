詹詠然、詹皓晴全職搭配女雙　期待東京奧運盼狀態更純熟

▲詹詠然、詹皓晴和東森集團總裁王令麟分享奪冠喜悅 。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

我國女雙好手詹詠然今年上半年的成績斐然，橫掃了杜哈女網賽、法網混雙、伊斯特本賽女雙、溫網混雙的四座冠軍，「對於2020年東京奧運，一直是我們的目標，也為此一直在做準備，希望到時候是我們狀態最純熟的狀態。」

詹詠然在今年2月杜哈女網賽，和妹妹詹皓晴奪冠、6月在法網混雙決賽，和搭擋和克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)勇奪二連霸、7月初伊斯特本網球賽再和詹皓晴奪冠、7月中更在溫網混雙和多迪格奪冠，和多迪格在溫網的冠軍，更是兩人合作以來的第3座大滿貫混雙冠軍，也是2018、2019兩次法網奪冠後，首次在溫布頓捧起冠軍盃。

請繼續往下閱讀...

詹詠然再加上2017年美網和辛吉絲(Martina Hingis)的女雙冠軍，已是生涯第4座大滿貫冠軍，現在除了備戰緊接而來的美網，下半年最主要的目標就是可以進入WTA的年終賽。談起明年東京奧運，詹詠然說，「不管是哪個運動項目的選手都很期待，奧運也一直是我們的目標。」

詹詠然提到，「也為了奧運一直在做準備，從年初到現在（和詹皓晴）全職搭配的關係，對彼此培養觀察，其他組選手的戰略也都有在做功課，希望到奧運的時候是我們狀態最純熟的時候，因為在奧運之前，還是會也有很多的組合有些變動，那我們希望可以從中去了解他們。」

詹詠然和多迪格。（圖／劉雪貞提供，下同）

「因為如果我們不是這個組合去跟他們打的話，會和跟別人配的效果是不一樣的。」詹詠然提到，「所以從現在開始準備，如果他們有變化，我們也能夠及時察覺，也是希望奧運能有萬全的準備。」

由於奧運網球雙打項目都需要兩位同國籍的選手搭配，詹詠然因此和詹皓晴維持搭配穩定狀態。詹詠然提到，「不過現在同國籍的搭配有幾組也是滿厲害的，雖然大部分是不同國籍搭配，但到了奧運前，他們必定會有同國籍的去適應彼此的打法、或是戰略，到時候我們需要再去做準備。」

詹詠然說，「因為很多可能原本是單打選手來打雙打，但是有奧運資格他會跟國內選手去搭，這是我們比較不熟悉的地方，所以要做更多方面的功課，往往那些沒有打過的選手，就比較不按牌理出牌，反而是更難去預測的，希望可以在奧運開打前，就可以跟他們打個幾場，了解他們的打法。」

▼ 詹詠然、詹皓晴伊斯特本女雙奪冠 。