吉田輝星574天復出！對前東家火腿1球滿壘拆彈　球迷：看到想哭

▲吉田輝星。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

歐力士猛牛投手吉田輝星相隔574天重返一軍舞台，25日對戰北海道日本火腿鬥士在關鍵時刻登板，僅用1球化解滿壘危機，完成「拆彈任務」，也引發球迷熱議。不僅幫助球隊拿下勝利，同時締造隊史相隔57年再度達成的主場10連勝。

吉田輝星去年3月接受右手肘「Tommy John 手術」，歷經長時間復健，本季回到實戰，先在二軍出賽8場、防禦率0.00，繳出穩定表現後升上一軍。此役在7局兩出局滿壘、球隊4比2領先時登板，面對雷耶斯，第一球就讓對手擊出一壘界外飛球出局，成功守住領先。

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曾在節目中擔任球評的佐伯貴弘表示，「我想這段時間對他來說非常辛苦，但這樣一來牛棚厚度增加了。雖然剛回來可能還會有一些限制，但到了球季後半會成為很大的戰力，令人期待。」

這場比賽也是吉田輝星面對老東家日本火腿的復出登板，成功拿下中繼成功，幫助球隊拿下3連勝並持續在戰績榜保持領先。

他曾在2018年夏季甲子園以金足農王牌身分帶隊闖進決賽，同年以首輪加入日本火腿。2022年曾出賽51場，之後表現一度停滯，於2023年季後被交易至歐力士。2024年出賽50場，繳出4勝0敗、防禦率3.32的成績，但球季尾聲因傷離隊。

復出首戰就成功守住滿壘危機，賽後在社群平台上引發討論，球迷紛紛留言表示「大家都在等你回來」、「差點看哭」、「太熱血」、「完美復出」、「拆彈很關鍵」等聲音。

根據《產經體育》報導，吉田賽後表示，「在京瓷巨蛋這種場面其實很常投，本來想說如果比分變成6比1之類的可能會上場，但反而是這種局面比較不會想太多。」他也提到，「直球的狀況每天不太一樣，但噴射球（Shoot Ball）幾乎沒有失投，就是照平常一樣投。」

總教練岸田護也稱讚他的表現，「原本沒想到會在這種局面用他，但他的技術很好，也很有膽識。」此役球隊在終結者椋木蓮未登錄的情況下，由吉田成功守住關鍵局面，幫助球隊拿下勝利，並寫下自1969年阪急時代以來，睽違57年的主場10連勝紀錄。