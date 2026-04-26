17比1史上最大告別戰勝分差！紅襪火速開除總教練　接任人選出爐

▲紅襪總教練柯拉（Alex Cora）遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪在2026年開季戰績低迷之際，於26日宣布與總教練柯拉（Alex Cora）分道揚鑣，並一口氣撤換多名教練團成員，展現重整決心。

球團指出，除柯拉之外，還包括打擊教練法特斯（Peter Fatse）、三壘教練哈德森（Kyle Hudson）、板凳教練瓦茲奎茲（Rámon Vázquez）、打擊教練助理羅森（Dillon Lawson）以及打擊策略教練克羅寧（Joe Cronin）都遭撤換。至於原本負責比賽規劃與失分抑制的瓦瑞泰克（Jason Varitek），則轉任球團內其他職務，細節將另行公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官網報導，紅襪也宣布，由40歲的崔西（Chad Tracy）暫代總教練一職，他自2022年起擔任3A伍斯特總教練。

球團主要股東亨利（John Henry）發表聲明表示：「柯拉在2018年帶領球隊創下紅襪隊史最偉大的賽季之一，對此以及他之後多年來的貢獻，我們始終心懷最深的感謝。他對這支球隊與這座城市都留下了深遠影響，無論場上或場下都展現出重要的領導力。這樣的決定從來都不容易，而考量到他自來到紅襪以來的意義，這次更是特別艱難。」

亨利也補充表示：「我要感謝柯拉、所有教練團成員以及他們的家人，感謝他們為這個球團所付出的一切。他們對球隊的貢獻早已超越場上表現，球團將永遠對他們抱持尊重與感謝。」

儘管紅襪當天以17比1大勝金鶯，終止4連敗，但整體戰績仍為10勝17敗，在美聯排名倒數第二。根據統計，這場16分差勝利，也寫下現代棒球（1900年以來）總教練「告別戰」最大勝分差紀錄。

紅襪前一季拿下89勝並重返季後賽，原本被看好在2026年延續競爭力，但開季1勝5敗的客場之旅，加上整體2勝8敗的開局，讓球隊迅速陷入低潮，也成為此次教練團大幅異動的導火線。