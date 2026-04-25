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1比0完封！勝騎士7局好投　兄弟首度3連勝、悍將吞首波3連敗

▲勝騎士。（圖／中信兄弟提供）

▲勝騎士。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟25日主場迎戰富邦悍將，湧進1萬8946名球迷進場。勝騎士一夫當關，主投7局飆8K無失分，搭配牛棚呂彥青、蔡齊哲、李振昌聯手完封，以1比0獲勝，不僅拿下近期3連勝，也是本季首次3連勝；反觀富邦悍將則苦吞3連敗，為本季首度3連敗。

勝騎士首局就展現K功，接連三振葉子霆、孔念恩，達成個人在中職生涯250次三振，接著連兩局演出3上3下。4局上雖先被孔念恩敲安，但隨即製造雙殺，再三振范國宸，形成變相3上3下。

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5局上1出局後遭剛升上一軍的王苡丞敲出二壘安打，但隨即回穩守住該局。6局上2出局後被孔念恩安打，接著三振張育成，完成本場第8K。7局上再被邦力多敲安，但依舊維持無失分。

8局上由呂彥青接手，先投出保送，兩出局後形成二壘有人局面，蔡齊哲面對代打王勝偉，讓其擊出強勁左外野平飛球，遭詹子賢接殺化解危機。9局上李振昌登板，2出局後雖被邦力多敲安，但隨後讓王苡丞擊出中外野飛球，成功關門。

兄弟打線則遭魔力藍壓制，直到4局下才突破。黃韋盛、陳俊秀接連安打後，兩出局時詹子賢、岳東華接連選到保送，擠回全場唯一1分。

賽後勝騎士表示，「今天賽前身體感覺很好，聯盟有提醒比賽會延後，熱身也跟著延後，用同樣方式準備這場比賽。」他此役主投7局用89球（60好球），被敲5安打，送出8次三振，為本季最多。

談到去年受傷的過程，勝騎士坦言並不容易，「感謝上帝，也謝謝我的家人、隊友以及支持我的人，讓我順利完成復健。我告訴自己要正面思考，很開心能回到場上投球。」

最後他也向球迷致謝，「謝謝大家一直相信我們、為我們加油，無論狀況如何，休息室的團隊都會繼續努力，我們會贏下更多比賽。」

關鍵字： 標籤:中信兄弟勝騎士富邦悍將三連勝中職

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