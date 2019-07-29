世界軟式少棒冠軍！江承恩再見安打　中華奪隊史第12冠

▲王奕翔獲最有價值選手。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，中華隊冠軍戰由江承恩再見安打當英雄，以2比1擊敗日本大阪，拿下隊史第12座冠軍，中華小將無懼感冒身體不適，仍拿出拚戰精神令人動容，總教練紀諺廷也大家未來能繼續以堅持到底精神向前衝。

8強決賽受28日雨勢影響而取消，29日直接進行四強決賽，中華隊面對日本江戶川，首局由江承恩二壘安打後，闕鈞宇適時安打先馳得點，3局上再利用陽善同保送上壘後，對方失誤攻下2分，先發投手鍾亦恩及後援投手王奕翔、李友仁聯手壓制對手，順利搶下冠軍戰門票。

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總教練紀諺廷表示，「鍾亦恩、王奕翔，李友仁表現可圈可點，尤其是3局上半三壘有跑者一人出局，鍾亦恩沒讓教練失望，守下失分危機。因為王奕翔昨天完投韓國後，手部有點不適，所以就提前讓他下場休息，接替的李友仁，表現不錯，守下勝利。」

冠軍戰面對勁敵日本大阪，雖然中華隊首局亂流失掉1分，不過1局下馬上靠著陽善同二壘安打，連續兩次短打進帳第1分，雙方以1比1僵持不下，最後6局下，江承恩兩出局後敲出再見安打，添得致勝分，以1分之差奪勝，勇奪冠軍。

中華隊第4棒江承恩連續兩戰都扮演重要的火力，總教練紀諺廷表示，「江承恩是我們這次中華隊的中心打者，他的優點是擊球率很高。最後半局能夠擊出關鍵安打主要還是孩子有頂住壓力我只是告訴他就是要交給他，全力以赴。」

冠軍戰僅以1分贏得驚險，紀諺廷坦言，「冠軍賽先發投手羅際威開局不穩，接替的李友仁完美中繼主投4.2局未失分。由於球數限制，最後一局1出局後換上陳克函救援，雖然守備一個失誤，但還是沒讓對手得分。」

中華隊繼2016年之後相隔兩年再奪冠，為隊史第12座冠軍，因雨賽程影響，球員部分也因感冒身體不適，靠著拼勁十足的企圖心才能奪冠，紀諺廷透露，「這次帶隊到日本比賽是我第一次帶這麼多生病的球員，感謝這次的家長從台灣帶一堆藥來日本，還有我每天按時的給孩子吃藥。總算沒讓我失望，拿下好成績。謝謝你們為台灣拿下一個冠軍盃。也希望各位球員能夠留下美好回憶，最後祝福各位球場在未來的道路上，要秉持快樂，積極堅持到底的心態往前衝。」

▲中華隊擊敗日本奪下冠軍。（圖／學生棒聯提供）

