運動雲

>

世界軟式少棒冠軍！江承恩再見安打　中華奪隊史第12冠

ETtoday運動雲

▲中華隊擊敗日本奪下冠軍、王奕翔獲最有價值選手。（圖／學生棒聯提供）

▲王奕翔獲最有價值選手。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，中華隊冠軍戰由江承恩再見安打當英雄，以2比1擊敗日本大阪，拿下隊史第12座冠軍，中華小將無懼感冒身體不適，仍拿出拚戰精神令人動容，總教練紀諺廷也大家未來能繼續以堅持到底精神向前衝。

8強決賽受28日雨勢影響而取消，29日直接進行四強決賽，中華隊面對日本江戶川，首局由江承恩二壘安打後，闕鈞宇適時安打先馳得點，3局上再利用陽善同保送上壘後，對方失誤攻下2分，先發投手鍾亦恩及後援投手王奕翔、李友仁聯手壓制對手，順利搶下冠軍戰門票。

請繼續往下閱讀...

總教練紀諺廷表示，「鍾亦恩、王奕翔，李友仁表現可圈可點，尤其是3局上半三壘有跑者一人出局，鍾亦恩沒讓教練失望，守下失分危機。因為王奕翔昨天完投韓國後，手部有點不適，所以就提前讓他下場休息，接替的李友仁，表現不錯，守下勝利。」

冠軍戰面對勁敵日本大阪，雖然中華隊首局亂流失掉1分，不過1局下馬上靠著陽善同二壘安打，連續兩次短打進帳第1分，雙方以1比1僵持不下，最後6局下，江承恩兩出局後敲出再見安打，添得致勝分，以1分之差奪勝，勇奪冠軍。

中華隊第4棒江承恩連續兩戰都扮演重要的火力，總教練紀諺廷表示，「江承恩是我們這次中華隊的中心打者，他的優點是擊球率很高。最後半局能夠擊出關鍵安打主要還是孩子有頂住壓力我只是告訴他就是要交給他，全力以赴。」

冠軍戰僅以1分贏得驚險，紀諺廷坦言，「冠軍賽先發投手羅際威開局不穩，接替的李友仁完美中繼主投4.2局未失分。由於球數限制，最後一局1出局後換上陳克函救援，雖然守備一個失誤，但還是沒讓對手得分。」

中華隊繼2016年之後相隔兩年再奪冠，為隊史第12座冠軍，因雨賽程影響，球員部分也因感冒身體不適，靠著拼勁十足的企圖心才能奪冠，紀諺廷透露，「這次帶隊到日本比賽是我第一次帶這麼多生病的球員，感謝這次的家長從台灣帶一堆藥來日本，還有我每天按時的給孩子吃藥。總算沒讓我失望，拿下好成績。謝謝你們為台灣拿下一個冠軍盃。也希望各位球員能夠留下美好回憶，最後祝福各位球場在未來的道路上，要秉持快樂，積極堅持到底的心態往前衝。」

▲中華隊擊敗日本奪下冠軍、王奕翔獲最有價值選手。（圖／學生棒聯提供）

▲中華隊擊敗日本奪下冠軍。（圖／學生棒聯提供）
 

關鍵字： 世界軟式少棒王奕翔
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

熱門新聞

超越勝負！南非投手觸身球後　走向U12中華小將握手

中職／投球帶手機被發現　陳禹勳：媽，我在這

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

中職／陳禹勳明星賽玩新梗　主審：手機要送我嗎？

中職／彭政閔929引退賽門票秒殺　宣告2萬人滿場　

讀者回應

﻿

最新新聞

1交流盃新鮮感　施金典盼明年增隊

2U12黃天賜最想對決日本卻吞K哭了

3東京奧運日職停賽　火腿外地流浪

4中華戰捷克　郭勇志之子先發

5搶不到恰恰引退賽 　天母最終戰可望爆滿

熱門新聞

1感動南非投手觸身球向中華小將握手

2帶手機被現　陳禹勳：媽，我在這

3告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

4世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

5陳禹勳明星賽梗　主審：手機送？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366