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中職／明星賽不見跑壘大賽　陳晨威少「秀」一波

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▲▼中華職棒明星賽,星光大道,陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,星光大道,陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

Lamigo桃猿外野手陳晨威是今年中華隊陣中最幼齒的，生涯第一個完整賽季就憑藉飛快速度吸引粉絲入選明星賽，只不過今年明星週末的戰技挑戰賽裡沒有跑壘大賽，也讓閃電俠陳晨威少了一個「秀」的機會。

菜鳥球季就被票選進明星賽，並且還是中華代表隊中最年輕的球員。陳晨威談起第一次參加明星賽的心情：「非常興奮啊，這些入選明星賽的學長，我是從小看他們打職棒長大的。」

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今年明星賽的戰技挑戰賽有些調整，過往常見的跑壘大賽沒在舉辦，也讓靠著快腿闖蕩江湖的陳晨威感到可惜，「原本我想說有這個項目我一定要參加的，沒想到居然沒辦，最後我也沒在戰技挑戰賽中登場。」

被問到是否希望明年復辦跑壘大賽，或是來個捉對廝殺的跑壘競賽，陳晨威答到：「希望之後可以有啦，不過沒有也沒關係，因為我會在平常的比賽中展現速度的。」

陳晨威菜鳥球季設定的目標是拿下盜壘王，明星賽前他也累積15次盜壘，全聯盟僅次於中信兄弟王威晨的18次。明星賽陳晨威與王威晨都被挑進中華代表隊，陳晨威也藉機向學長請教，「之前就有跟學長聊過天，這次有機會同隊，就有更多時間可以聊，學長也有跟我分享一些盜壘的心得。」

▲▼中華職棒明星賽,中華隊,陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,中華隊,陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

陳晨威在今年繳出亮眼的表現，在場上明確的優勢，也讓他很有機會入選12強中華隊名單，他過去只有在國小時擔任國手參加威廉波特，假使相隔這麼多年讓他再度披上中華戰袍，可說是對他這段棒球路上成長的最大肯定。

關鍵字： 中華職棒明星賽陳晨威跑壘大賽
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