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中職／黃鈞聲明星賽初體驗　希望用守備進12強名單

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▲▼中華職棒明星賽,星光大道,黃鈞聲。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,星光大道,黃鈞聲。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

中信兄弟捕手黃鈞聲今年攻防兩端都上演生涯最佳的表現，也在這個賽季首度入選明星賽，還被中華隊總教練洪一中選進中華代表隊。黃鈞聲談起明星賽初體驗：「很期待！不過也蠻緊張的，希望靠著穩定的守備進入12強名單。」

今年進入而立之年的黃鈞聲，雖然是第一次入選明星賽，但是在中華代表隊裡，有不少學長、學弟，所以進到球隊中不需要太多適應時間。黃鈞聲也很開心能夠參與盛會，「很興奮啊，當然第一次還是會有點緊張，入選有種被肯定的感覺。」

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黃鈞聲本季出賽數更趨穩定，出賽了68場，打擊率0.283，轟出2發全壘打、17分打點。在防守端上目前阻殺率也有0.450，蹲了68場也只出現1次捕逸。

▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-黃鈞聲,陳晨威（本壘攻防戰）。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃鈞聲今年在防守端相當穩定。（圖／記者黃克翔攝）

今年在攻守兩端都繳出生涯年的表現，不過黃鈞聲對自己的守備更有信心，他覺得今年的關鍵在於，從春訓開始一直到現在，不斷要求自己每一顆球都全力專注在接補。對於今年12強中華隊的名單，黃鈞聲也希望能夠入選，貢獻自己的守備。

黃鈞聲首次入選明星賽，剛好趕上隊上學長彭政閔的最後一次明星賽，並且還跟恰恰分在不同隊，被問到會不會再配球上或是盜壘阻殺上禮讓學長，黃鈞聲認真答：「還是會照著平常的比賽節奏，因為這也是對學長的尊重。」

▼中華職棒明星賽,中華隊,黃鈞聲。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒明星賽,中華隊,黃鈞聲。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒明星賽黃鈞聲12強
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