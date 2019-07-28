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馬林魚山本喬登先發再爆　陳偉殷中繼登板3局挨轟失2分

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▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷中繼登板3局失2分。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

馬林魚28日主場迎戰響尾蛇，馬林魚先發山本喬登（Jordan Yamamoto）先發僅投4局就丟6分退場，陳偉殷中繼登板主投3局，儘管有送出4次三振，不過還是挨一發全壘打在內失掉2分，防禦率稍微下修至7.46。

▲馬林魚先發投手山本喬登(Jordan Yamamoto)。（圖／達志影像／美聯社）

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▲馬林魚菜鳥山本喬登(Jordan Yamamoto)。（圖／達志影像／美聯社）

馬林魚新人山本喬登6月初登大聯盟一鳴驚人，不過7月就面臨撞牆期，繼前次先發4局狂丟5分責失外，此役先發4局，雖然只被擊出2支安打，不過出現3次四死球，還被阿罕穆德（Nick Ahmed）轟出滿貫砲，狂失6分退場。

陳偉殷5上接任中繼，一上場就用2次三振送出三上三下，不過6局遭遇亂流，單局被敲出3支安打，其中藍柏（Jack Lamb）轟出的2分砲也帶給陳偉殷傷害。7局陳偉殷續投，儘管開局首名打者就敲安上壘，不過讓馬提（Ketel Marte）擊出雙殺打，再度上演三上三下結束今天的任務。

陳偉殷今天主投3局，被敲4支安打，包括1支全壘打，失掉2分都是自責分，不過還有飆出4次三振，防禦率從賽前的7.58些微下修至7.46。

▼馬林魚陳偉殷防禦率下修。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟馬林魚山本喬登陳偉殷
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