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卡巴迪代表隊征世界盃　女子隊奪亞軍、男子隊退地主獲季軍

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▲▼ 卡巴迪代表隊出征世界盃　女子隊奪銀、男子隊獲銅 。（圖／波力提供）

▲男子隊獲銅 。（圖／波力提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019卡巴迪世界盃比賽，7月20日在馬來西亞歷史名城馬六甲登場，來自各國高手齊聚較量，經過一連串激烈賽事，結果於27日晚間揭曉，台灣代表隊拿下一銀一銅的好成績。

由王子仁教練領軍的男子選手，以45：21擊敗馬來西亞地主隊，勇奪季軍；由林鴻銘教練領軍的台灣女子選手，則以47：29不敵印度隊，獲得亞軍，表現得可圈可點。卡巴迪台灣代表隊選手們，過去在國際各個比賽均有佳績，這回出征世界盃，也再次為台爭光，其中女子隊選手任明琴，更獲頒 2019卡巴迪世界盃女子組MVP，更添榮耀。

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卡巴迪台灣代表隊男子選手：游智嚴、黃日宏、鄭宇凱、林韋宏、洪維廷、林辰穎、張崇茂、史吳政豪、陳柏儒、張志偉、游皓程、葉嘉祐。女子選手：侯旻汶、熊月慈、任明綉、施品如、任明琴、張佑婕、王君、劉宜茹、廖千熠、陳慧馨、林婕妤、朱湘婷。

波力集團長期投入卡巴迪運動，贊助選手團隊且積極推廣。經過長時間的努力與奮鬥，卡巴迪台灣代表隊自2010年開始參與國際賽事，逐漸在比賽上展露出光芒屢創佳績，包括2018年亞運奪得銅牌、國際挑戰賽取得第二名，以及在印度卡巴迪職業聯賽第六季勇奪冠軍，證明卡巴迪台灣代表隊具備堅強實力。

▼女子隊奪銀。

▲▼ 卡巴迪代表隊出征世界盃　女子隊奪銀、男子隊獲銅 。（圖／波力提供）

關鍵字： 卡巴迪代表隊世界盃
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