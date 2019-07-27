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日本公開賽／桃田賢斗拼衛冕只差一勝　將對決印尼柯震東

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▲▼日本公開賽, 桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲桃田賢斗 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽27日進行各項4強賽，其中男單部分，日本球王桃田賢斗直落二擊敗印度帕拉內斯（SAI PRANEETH B.）、印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）直落二丹麥約根森（Jan O JORGENSEN），兩人將在決賽交手。

去年日本公開賽冠軍的桃田賢斗，也成為第一位地主男單冠軍，本屆力拚衛冕而來，在8強賽對上印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting），雙方大戰三局，鏖戰了89分鐘才由桃田賢斗搶下4強門票，當時桃田賢斗曾說，「如果再打5分鐘可能就動不了，感謝球迷們的加油。」

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而桃田賢斗4強對上帕拉內斯相對打得輕鬆，第一局桃田賢斗在11：6領先時，沒有守住優勢，反而讓對手連拿6分追平比數，不過桃田賢斗連拿4分15：11慢慢拉開，以21：18搶下。第二局桃田賢斗一度3分落後追至9平，加上帕拉內斯失誤增多，讓桃田賢斗連拿7分21：12輕鬆拿下。

另一頭喬納坦對上約根森，喬納坦第一局雖然一度被追至3分差距，不過喬納坦連拿4分，以21：14拿下。第二局喬納坦雖然連拿5分拉開分差，不過中段遇到一些小亂流，讓對手也拿5分追至一分差，不過喬納坦連下5分21：15勝出，搶下決賽門票。

至此桃田賢斗距離衛冕只差一場勝利，將要對上世界第7的「印尼柯震東」喬納坦，雙方3次交手，桃田賢斗握有2勝，不過最近一次交手是在今年4月的馬來西亞公開賽，桃田賢斗以20：22、15：21遭到直落二吞敗。

桃田賢斗今年拿下超級300賽德國公開賽冠軍、超級1000賽全英公開賽首位日本男單冠軍、超級500賽新加坡公開賽冠軍，以及亞錦賽冠軍，不過卻在要力拼衛冕的印尼公開賽爆冷16強止步，接著再戰日本公開賽，不僅有地主和衛冕的壓力，也是力拼東奧積分重要的一戰，勢必全力爭冠。

▼喬納坦 。（圖／CFP）

▲▼日本公開賽, 印尼喬納坦 。（圖／CFP）

關鍵字： 日本公開賽桃田賢斗喬納坦印尼柯震東
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