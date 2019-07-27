日本公開賽／山口茜直落二陳雨菲　決賽內戰奧原希望爭冠

▲ 奧原希望 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽27日進行各項4強賽，其中戴資穎未能闖進4強，下周世界球后寶座確定將由日本山口茜取代。而奧原希望擊敗加拿大李文珊、山口茜直落二大陸陳雨菲，明天確定由山口茜和奧原希望爭冠。

在日本站列為大會頭號種子的戴資穎，在8強賽1比2爆冷不敵加拿大李文珊，確定無緣4強。另一頭山口茜晉級4強後，戴資穎長達137周的球后寶座，也確定在下周被日本山口茜取代。女單四強就由奧原希望對上李文珊、山口茜對上大陸奧原希望。

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奧原希望對上李文珊第一局前半段，雙方比數緊咬，不過奧原希望連下7分拉開分差，21：12輕鬆拿下，第二局前半段也是膠著，奧原希望14：10超前又被追至18平手，不過奧原希望連拿3分21：18直落二收下決賽門票。

▼陳雨菲 。

另一頭山口茜對上陳雨菲，第一局陳雨菲一度2分領先，不過被山口茜連拿7分，陳雨菲雖然連趕5分還是難以追上，山口茜21：15收下，第二局山口茜更是14：6大幅領先，陳雨菲連追4分還是先讓山口茜拿下賽末點21：15直落二晉級。

女單決賽確定上演日本內戰，由下周重返世界球后寶座的山口茜，對上奧原希望，奧原希望也是連續兩年打進日本公開賽決賽，不過去年不敵西班牙馬琳(Carolina Marin)收穫亞軍。山口茜和奧原希望交手18次，奧原希望11勝握有優勢，不過兩人最近一次在大馬公開賽交手，山口茜拿下。雙方都尋求日本站的首冠。

▼ 山口茜 。