亞青羽球賽／蘇力揚惜遭第四種子地主直落二　四強止步

▲蘇力揚。（圖／資料照／中華羽協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲青少年羽球錦標賽目前在大陸蘇州舉行，27日進行各項U19級別四強賽事，其中我國男單小將蘇力揚要對上地主的劉亮，最終蘇力揚遭到直落二（9：21、17：21），無緣搶下決賽門票。

亞青錦標賽共有多組台將出征，男單江建葦、蘇力揚挺進8強，不過僅有目前蘇力揚一路挺進四強。蘇力揚隸屬中租企業羽球隊，本次參與首輪直落二擊敗香港吳英倫、次輪再以直落二擊敗新加坡選手，16強賽以兩個21：17擊退地主選手晉級8強，8強則是擊敗南韓樸勝炫（音譯），搶下4強門票。

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蘇力揚4強交手大會第四種子的劉亮，第一局開局蘇力揚2：7、3：8落後，蘇力揚連追2分，但仍先讓對手拿下第11分，蘇力揚7：13落後，蘇力揚被被拉開分差以9：21讓出。

第二局蘇力揚2：3落後追至平手，蘇力揚7：5反超但又被追上，以2分落後，蘇力揚反超11：9但被追至13、14平手，蘇力揚一分落後，但遭對手連得4分，讓對手出現賽末點，蘇力揚雖挽救兩個賽末，但仍以17：21不敵對手。

蘇力揚鏖戰33分鐘可惜仍不敵劉亮後在四強止步，也宣告台將在本屆亞青錦標賽都出局。

▼ 蘇力揚無緣決賽 。（圖／翻攝自中租企業羽球隊 臉書粉專）