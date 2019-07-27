adidas 2019運動基地熱血開練　四大主題訓練課程

▲adidas 2019 Sports Base運動基地熱血開練，四大主題訓練課程7月26日報名開跑。（圖／品牌提供）



記者路皓惟／綜合報導

adidas 101球場再度全面升級進化，將於8月15日至30日打造期間限定「adidas 2019 Sports Base」運動基地，提供跑步、籃球、訓練等多元的訓練內容，7月26日起開放報名四大主題課程，讓所有運動愛好者一起熱血開練！

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▲「adigirls美力挑戰」：享受最美力的運動體驗，與姊妹一起戰勝自我。（圖／品牌提供）

▲「adidas Runners夏夜突襲」：跟隨adidas Runners Taipei在夏夜裡奔馳城市漫步街頭。（圖／品牌提供）



本次「adidas 2019 Sports Base」分別以「adigirls美力挑戰」、「adidas Runners夏夜突襲」、「極限體能戰鬥營」及「籃球個人技巧訓練營」四大主題制定全方位訓練課程，並由專業教練帶領各項運動體驗，找到最適合自己的運動項目。

即日起至8月30日凡於指定門市消費NT$2,800，即可獲得2名「adidas 2019 Sports Base」訓練課程名額，課程現場再送adidas運動背心每人乙件。

▲「極限體能戰鬥營」：透過循環體能訓練，一起超越自我挑戰極限。（圖／品牌提供）

▲「籃球個人技巧訓練營」：全面解放個人進攻技巧，強化3對3進攻技術及跑位觀念。（圖／品牌提供）



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