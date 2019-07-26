U12世界盃／皮卡丘超萌跳恰恰　少棒球場啟用7053人觀戰

▲U12世界盃，皮卡丘開幕。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃少棒錦標賽26日開打，中華隊晚上6點半開幕戰對決古巴之戰，吸引滿場7053名觀眾進場為中華小將加油，中華隊以4比2擊敗古巴，拿下啟用球場開幕戰的勝利。

本屆U12世界盃少棒賽啟用台南亞太國際棒球訓練中心作為比賽場地，共蓋了少棒主球場及副球場同時啟用，預賽兩地同時開打。賽前一週趕工，雖然草地仍不平整，不過仍順利迎接賽事，開幕戰首日也獲得觀眾支持，將球場擠得熱鬧非凡，還有大國旗進場。

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中華棒協理事長辜仲諒開幕典禮致詞時提到，「台南市有這麼漂亮的球場，我剛剛也跟中華隊說明，這個球場得來不易，是經過多年各單位的努力，動用整個國家才有這麼好的球場。世界盃在這裡舉辦，可以讓全世界看到我們的小朋友跟教練整個球隊多年來努力，為台灣爭光。」

本屆U12世界盃由「精靈寶可夢」系列主角皮卡丘擔任宣傳大使，開幕典禮時，比卡丘也入境隨俗地跳起台語經典歌曲「愛情的恰恰」，迎接賽事開幕。主辦單位每天特別提供不同的精靈寶可夢造型扇子，讓球球在炎炎夏日看球更涼爽，首日由比卡丘造型扇子率先登場，接下來還有傑尼龜、妙蛙種子、伊布等隨機發放。

▲U12世界盃，滿場觀眾加油。（圖／記者楊舒帆攝）