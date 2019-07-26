中職／勝龜不連線！　陳江和放話：不會讓王勝偉好過

▲中信兄弟陳江和引退賽,賽後引退儀式,陳江和,王勝偉。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／台北報導

中職明星對抗賽將在本週末登場，今年由中職明星隊交手中華代表隊，在本季引退的「紅龜」陳江和，被球迷票選進中職明星隊，他也將擔任首戰的開路先鋒。今天舉辦賽前宴會，陳江和表示，「絕對會全力以赴啊，因為對方隊長是我的麻吉，所以不會讓他好過！」

陳江和也是今天才知道將會在首戰擔任開路先鋒，他笑說，「要跟洪總『歹謝』啦，讓他少了一個觀察的機會。」

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▲陳江和在引退賽後轉任教練。（圖／記者李毓康攝）



今年4月21日是陳江和中職生涯的千場出賽，他也在那天正式引退，隨後轉任兄弟教練，不過仍舊靠著球迷票選入選生涯最後一次明星賽。紅龜被問到對於明星賽的備戰狀態，「有在傳球跟守備啦，也有打擊，只不過都是打給人家防守的那種，沒有正式的打擊練習。」

這兩場明星賽也將是陳江和最後一次以選手身份上場，不過他表示也沒有想說上多久，畢竟是要以真正的對抗來讓中華隊增加經驗，因此就看鑼總的安排。

賽前他也跟對手王勝偉、王威晨放話，球不要打來我這裡，不然來了也是死，不管怎樣我都會守下來的，就算用「撲」我也要把球給攔下。

▼陳江和守備攻夫相當了得。（圖／記者季相儒攝）

