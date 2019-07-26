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日本公開賽／戴資穎無緣4強談失誤多　注意不要受傷備戰世錦

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▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎26日在世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽8強賽，未能闖進四強，下周世界球后寶座確定將由日本山口茜取代。賽後戴資穎提到，「自己發揮得不是很好，失誤很多。」接下來要備戰8月19日開打的世錦賽。

戴資穎在印尼公開賽四強因為身體不適，不敵山口茜，讓山口茜最後擊敗印度辛度奪冠積分大進補，雖然本周並不影響其137周球后寶座，戴資穎以9萬2625分仍是排在世界第一，不過山口茜奪冠積分衝到9萬2130分，和戴資穎只有495分差距，將再度上演球后保衛戰。

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列為大會頭號種子的戴資穎，至少要進入四強才會增加積分，戴資穎直落二擊敗美國華裔張蓓雯後，16強賽以29分鐘擊敗印尼東宗，卻在8強賽在決勝局4：0領先下被反超，又浪費一個賽末點，以1比2爆冷不敵加拿大李文珊，確定無緣四強。

另一頭山口茜擊敗印度辛度（Pusarla V. Sindhu）晉級四強，世界排名積分將至少進帳700分，確定下周積分將超過戴資穎，成為新的球后。不過戴資穎接連兩站表現不算太理想，賽程太密集也是一大原因，賽後戴資穎提到，「今天對上李文珊發揮得不是很好，因為失誤很多。」

戴資穎表示，「也不知道出了什麼狀況，但回去就先專注在訓練和自己調整身體，最要注意的就是不要受傷。」戴資穎將不會參加下周開打的超級500賽泰國公開賽，將閉關備戰8月19日開打的世錦賽，持續為東奧資格努力。

▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

關鍵字： 日本公開賽戴資穎
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