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中職／文化砲手林立　朱哥看好詹子賢奪全壘打大賽冠軍

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▲▼2019中華職棒明星對抗賽成軍記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2019中華職棒明星對抗賽成軍記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃詩崴／台北報導

Lamigo桃猿朱育賢上半季成為史上半季最多轟的男人，也被票選進入明星週的全壘打大賽，這次全壘打大賽中有一半的球員來自文化大學。朱育賢今天出席記者會提到，以前在學校練球時沒有機會，來比看是誰會轟，希望眾家砲手能夠享受這一年一度的盛會，「打全壘打；做公益」。

今年全壘打大賽參賽名單透過球迷票選決定，入選的8人當中，朱育賢、林泓育、詹子賢、蘇智傑都來自文化大學。朱育賢提及以前練球的時光，「因為學校在山上，所以要搭車下山練球，時間到了還得搭車上山，再加上冬天時天黑得很快，所以訓練都很濃縮並且把握時間，也就沒比過這種趣味性的競賽。」

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▲▼中信兄弟,詹子賢全壘打。（圖／記者季相儒攝）

▲兄弟詹子賢本季17發全壘打並列聯盟第2。（圖／記者季相儒攝）

朱育賢被問到今年全壘打大賽中最看好誰時，他答道，「詹子賢吧，他控制手腕的技巧非常好，看他打全壘打感覺很輕鬆啊。不過每個打者都有自己的優點，而且目標都是一致的，希望能夠為了公益多打點全壘打。」

今年的全壘打大賽，採時間制，每人3分鐘（有30秒暫停時間）。8名選手先在27日預賽取前2位全壘打數最多的球員，進入28日的決賽，決賽全壘打數較多者為本屆全壘打王。決賽最後30秒為公益金球時段，每擊出1支全壘打，臺灣銀行將捐出5克黃金。

▲▼桃猿Lamigo,朱育賢。（圖／記者季相儒攝）

▲朱育賢本季在全壘打榜獨走。（圖／記者季相儒攝）

朱育賢在2016年賽季原本就要參加全壘打大賽，不過因傷改由隊友陽耀勳遞補，他在2017年才是首度參加不過在決賽中敗給成功連霸的陽耀勳。這次是他第2度參賽，本季繳出驚人的全壘打產量，也讓他被看好能夠拿下生涯首座全壘打大賽冠軍。

關鍵字： 中華職棒朱育賢詹子賢全壘打大賽文化大學
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