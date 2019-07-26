U12世界盃／不讓了！韓國想拚首冠　首度組全國明星隊

▲U12世界盃，韓國左投羅炫舒。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

韓國隊首度組全國明星隊參加U12世界盃，26日首戰左投羅炫舒先發3局封鎖墨西哥領軍，韓國隊以7比0獲勝，球員告訴教練團想拚冠軍。

韓國隊前2局就各得3分拉開比數，第3棒李泰旿掃2安打貢獻3打點表現最出色，一路壓制墨西哥。總教練金相憲表示，「因為是第一場比賽，原本教練團以為會跟強隊墨西哥打成拉鋸戰，不過小朋友卻一點都不緊張，一開始就有攻勢。」

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韓國隊先發投手羅炫舒投3局，被敲2安打，奪5次三振，金相憲透露，「他的心態很好，實力不錯，比想像中還要好。」羅炫舒則說，「一開始有點緊張，解決2打者後就開始有信心，想要對決日本和美國，因為他們都很強。」

羅炫舒從國小4年級開始打棒球，一開始隨父親玩傳接球，他丟得不錯也漸漸覺得有趣，因此加入球隊，他的偶像是跟自己一樣是左投的道奇韓籍投手柳賢振，羅炫舒說，「他今年投球超級強。」

韓國隊組隊方式與過去不同，至上一屆世界盃為止，韓國都派地區性聯隊，總教練金相憲表示，「這次除了京畿道之外，我們從參加全國賽的好手中再挑中9名球員，實力有比較強，我們有韓國隊的風格，不只有力量型的打者，也有具備跑壘速度優勢的打者。」去年U12韓國隊也是由金相憲帶隊來台參加亞洲盃，首度延攬其他地區的好手，實力有所增強，今年延續這種組訓方式。

韓國隊在國內集訓兩次，每次4天3夜，金相憲透露，「教練團設定目標是四強，但小球員很大膽地設定冠軍的目標，看了他們這場表現不錯，也很期待能拿下冠軍。」