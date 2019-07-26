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U12世界盃／羅德教練川越英隆之子　目標飆165超越大谷

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▲川越昂太郎。（圖／記者楊舒帆攝）

▲川越昂太郎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃少棒賽，日本隊首戰由川越昂太郎扛開幕戰投手，他的父親是羅德隊一軍投手教練川越英隆，川越昂太郎發豪語要投到165公里，超越大谷翔平和佐佐木朗希。

川越昂太郎從小受到父親耳濡目染而展開棒球路，入選U12日本隊，他26日開幕戰對捷克，投1局演出3上3下，包含2K。總教練仁志敏久表示，「今天開幕戰他有點緊張，投得還好，他跟爸爸是不同類型的球員，爸爸是技巧型，昂太郎是力量型。」

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川越英隆1998年以第二指名加盟歐力士，曾在1999年入選日本隊參加亞錦賽，與松坂大輔並肩作戰，日職生涯13年奪54勝，防禦率4.10，生涯最快球速150公里，最後兩年效力羅德，引退後轉任教練。

川越昂太郎透露，「爸爸不會給我壓力，他只告訴我投球節奏亂掉，要自己想辦法冷靜，這場開幕戰就有發生這個問題，我有即時修正過來。」父親擁有速球能力，川越昂太郎將父親視為偶像，他也很有投球潛力，此戰小試身手飆106公里，他說，「未來當然想要超越爸爸，希望能飆165公里，超越大谷翔平和佐佐木朗希。」

日本隊將於27日對古巴，28日將對中華隊，川越昂太郎也期待這兩場對強隊的比賽，有機會上場發揮自己的潛力。他對父親所指導的羅德隊台灣左投陳冠宇有印象，他說，「陳冠宇的直球很有魅力，笑容很親切。」

▲川越昂太郎。（圖／記者楊舒帆攝）

▲川越昂太郎。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U12世界盃川越英隆日本仁志敏久
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