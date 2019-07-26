運動雲

>

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

ETtoday運動雲

▲▼日本公開賽戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽26日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎前一日順利晉級後，則是碰上加拿大好手李文珊。最終雙方60分鐘三局大戰，戴資穎以1比2（15：21、21：15、20：22）落敗，可惜無緣四強。

戴資穎在首輪直落二擊敗美國華裔張蓓雯後，16強賽以29分鐘擊敗印尼東宗，並確定8強賽交手李文珊，雙方交手7次，戴資穎握有6勝，且近期是6連勝，戴資穎上一次輸球已經是2014年全英公開賽，最近一次交手則是在去年的全英公開賽直落二勝出。

請繼續往下閱讀...

本次交手第一局，李文珊連拿2分，戴資穎回擊掛網0：4，戴資穎勾對角、李文珊出界，戴資穎2：5，戴資穎掛網，下球直線進攻，多拍來回戴資穎搶網4：7，李文珊判斷失誤，李文珊兩板近身攻擊，李文珊回應不及，戴資穎追至8、9、10平，戴資穎11：10反超。

戴資穎斜角攻擊雙方12平，戴資穎連續回擊出界，戴資穎近身球被李文珊抓到挑後場，戴資穎掛網、出界被拉開至13：17，李文珊掛網，但戴資穎又出界掛網，李文珊先拿下局點，戴資穎15：21讓出。

第二局一開始李文珊發球出界，戴資穎網前挑球掛網、下球直接下壓進攻，但連續回球出界2：4，戴資穎連續兩板近身球追至4平，李文珊放短球，李文珊出界讓戴資穎反超，戴資穎反手拍救球讓李文珊出界，戴資穎9：8，戴資穎lucky ball 11：8。

戴資穎攻擊出界，戴資穎直線進攻，李文珊對角進攻挑網但出界，戴資穎13：10，李文珊回擊掛網但大對角進攻連要2分，戴資穎回擊出界15：13，李文珊掛網，李文珊想再走對角但出界，戴資穎斜線殺球讓李文珊猜錯邊19：15，李文珊掛網讓戴資穎出現局點，戴資穎21：15扳回。

決勝局，戴資穎連續對角再近身取分，開局4：0，戴資穎掛網、判斷失誤讓李文珊連拿4分追平，戴資穎回飛被反超4：6，李文珊回擊出界雙方6平，戴資穎連續撲球不及、掛網被拉開6：10，戴資穎近身球、來回調動連追4分，戴資穎10：11。

戴資穎直線進攻追至11平，戴資穎搶網近身攻擊、勾對角13：11，李文珊回擊出界，戴資穎救球不及被追至14平，李文珊對角進攻反超比數，戴資穎假動作追至15平，戴資穎判斷失誤15：17追至17、18平，戴資穎掛網，戴資穎近身攻擊機會可惜出界，下一球攻擊追至19平，李文珊回飛，戴資穎出現賽末點，但浪費了一個賽末點被追平反超，20：22落敗，無緣4強。

關鍵字： 日本公開賽戴資穎
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

520想碰運氣！公車猛牽「白衣胸妹」 他秒脫單...網暴動：逼我坐公車？

熱門新聞

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

累積幾周世界冠軍？　戴資穎萌問球迷：我都不知道，有誰知道

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

讀者回應

﻿

最新新聞

1林子偉連3場安打　近9場打擊率3成43

2富邦、台啤再輸就對戰CBA選秀隊

3張育成改打第5棒　敲1支安打

4戴資穎138周球后寶座有危機

5教練疑欠債落跑　后綜籃球小將被迫棄賽

熱門新聞

1「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

2戴資穎未能逆轉李文珊　無緣4強

3被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

4戴資穎萌問粉絲：不知道幾周世界冠軍

5黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366