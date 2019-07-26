日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽26日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎前一日順利晉級後，則是碰上加拿大好手李文珊。最終雙方60分鐘三局大戰，戴資穎以1比2（15：21、21：15、20：22）落敗，可惜無緣四強。

戴資穎在首輪直落二擊敗美國華裔張蓓雯後，16強賽以29分鐘擊敗印尼東宗，並確定8強賽交手李文珊，雙方交手7次，戴資穎握有6勝，且近期是6連勝，戴資穎上一次輸球已經是2014年全英公開賽，最近一次交手則是在去年的全英公開賽直落二勝出。

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本次交手第一局，李文珊連拿2分，戴資穎回擊掛網0：4，戴資穎勾對角、李文珊出界，戴資穎2：5，戴資穎掛網，下球直線進攻，多拍來回戴資穎搶網4：7，李文珊判斷失誤，李文珊兩板近身攻擊，李文珊回應不及，戴資穎追至8、9、10平，戴資穎11：10反超。

戴資穎斜角攻擊雙方12平，戴資穎連續回擊出界，戴資穎近身球被李文珊抓到挑後場，戴資穎掛網、出界被拉開至13：17，李文珊掛網，但戴資穎又出界掛網，李文珊先拿下局點，戴資穎15：21讓出。

第二局一開始李文珊發球出界，戴資穎網前挑球掛網、下球直接下壓進攻，但連續回球出界2：4，戴資穎連續兩板近身球追至4平，李文珊放短球，李文珊出界讓戴資穎反超，戴資穎反手拍救球讓李文珊出界，戴資穎9：8，戴資穎lucky ball 11：8。

戴資穎攻擊出界，戴資穎直線進攻，李文珊對角進攻挑網但出界，戴資穎13：10，李文珊回擊掛網但大對角進攻連要2分，戴資穎回擊出界15：13，李文珊掛網，李文珊想再走對角但出界，戴資穎斜線殺球讓李文珊猜錯邊19：15，李文珊掛網讓戴資穎出現局點，戴資穎21：15扳回。

決勝局，戴資穎連續對角再近身取分，開局4：0，戴資穎掛網、判斷失誤讓李文珊連拿4分追平，戴資穎回飛被反超4：6，李文珊回擊出界雙方6平，戴資穎連續撲球不及、掛網被拉開6：10，戴資穎近身球、來回調動連追4分，戴資穎10：11。

戴資穎直線進攻追至11平，戴資穎搶網近身攻擊、勾對角13：11，李文珊回擊出界，戴資穎救球不及被追至14平，李文珊對角進攻反超比數，戴資穎假動作追至15平，戴資穎判斷失誤15：17追至17、18平，戴資穎掛網，戴資穎近身攻擊機會可惜出界，下一球攻擊追至19平，李文珊回飛，戴資穎出現賽末點，但浪費了一個賽末點被追平反超，20：22落敗，無緣4強。