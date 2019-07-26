大都會改變心意要賣「雷神」　洋基農場沒好貨難成交

▲「雷神」辛德賈德一直在洋基的補強雷達範圍內。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟731交易大限逼近，市場動向也變得更加有趣。根據《ESPN》知名棒球記者歐恩利（ Buster Olney）報導，原先不打算交易的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），現在大都會態度180度大轉變，打算趁這波交易大限賣了這位明星先發。

據紐約媒體《SNY》記者馬蒂諾（Andy Martino）指出，雖然目前「雷神」交易案尚未有明確的消息，也還未接近完成交易的階段，但大都會燃起了交易計劃，期望透過辛德賈德換來大聯盟排名前30的農場頂級潛力。

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今年賽季已經進入到下半段，大都會戰績依舊沒有起色，以47勝55敗、勝率4成61排名國聯東區倒數第2，落後龍頭勇士12.5場勝差。季後賽漸行漸遠，大都會對交易持開放態度。

除了辛德賈德外，原本先發惠勒（Zack Wheeler）也是交易標的之一，但根據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，大都會現在傾向全力促成「雷神」交易，而計劃與惠勒簽下延長合約。

目前「雷神」在交易市場詢問度高，已經吸引了多支球隊的的興趣，包括洋基、教士、釀酒人和海盜隊，其中洋基隊更派球探到現場觀看辛德賈德先發。只是根據《ESPN》報導，即便洋基渴望獲得「雷神」，但農場好貨並不多，不足以滿足大都會的需求。

26歲的辛德賈德本季20場先發出賽，主投126.2局丟出126次三振，拿下7勝5敗、防禦率4.33、WHIP值1.26，其中防禦率和WHIP皆寫下生涯最差。另外，他將於2021年球季後成為自由球員。

▲目前大都會傾向留下先發惠勒。（圖／達志影像／美聯社）