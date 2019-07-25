中職／明星賽27日開打　星光大道、簽名會大玩特玩

▲中華職棒明星賽周邊活動。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2019中華職棒明星對抗賽27日、28日在新莊棒球場熱鬧開打，不僅可以欣賞場內中華隊對戰中職明星隊的比賽，還有豐富場外活動要讓所有球迷朋友大玩特玩。

27日中午12時星光大道由中華隊打頭陣，接續則是三商美邦中職明星隊。28日則由中職明星隊領軍，再由中華隊為第二天賽事揭開序幕，星光大道，讓球迷可與球星、吉祥物近距離互動，球星自拍活動更要讓所有參與者留下美好回憶。

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「FIGHT FOR TAIWAN集章活動」邀請大家參與場外活動攤位，並完成Fighting、Star、Taiwan三大區域體驗，集滿三個主題戳章，即可獲得「2019中華職棒明星賽限定桌上關東旗一面」。

群星閃耀的簽名會，27日13時45分，女孩簽名會準時登場，妮可、Yuki 、檸檬、丹丹、峮峮、凱蒂 、菲菲、亞璇皆會出席，14時中華隊簽名會邀請王勝偉、詹子賢、林益全、陳仕朋、蘇智傑、林祐樂、朱育賢、藍寅倫等8位選手亮相。

28日同時間，妮妮、辰羚、潔米、橘子、貴貴、Peggy 、籃籃、倪暄將出席女孩簽名會，接續由陳江和、張志豪、李宗賢、王正棠、施子謙、潘威倫、陳禹勳、翁瑋均，參與中職明星隊。

凡於2019 ALL STAR GAME 官方限定店內消費滿指定金額的紛絲，即可獲得簽名會號碼牌，各場次限量30名，額滿為止。

啦啦隊的應援教學活動，要讓大家感受熱情活力的應援方式，表現最好的球迷朋友，還能將明星賽球衣帶回家

「2019 ALL STAR GAME 官方限定店」多種商品逛不完，共有4大主題系列商品，包含TEAM TAIWAN系列、明星賽球隊系列、品牌聯名系列，還有重磅登場的彭政閔人氣王主題商品